Proponen en el Congreso local, justicia virtual ante Covid-19

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de septiembre de 2020.- En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa de reforma que busca hacer transitar la justicia a los tiempos modernos, mediante el uso de las tecnologías para atender el rezago en la materia que existe en Oaxaca, incrementado todavía más por la pandemia de la Covid-19.

Propuesta por el diputado, César Enrique Morales Niño, ante el pleno Legislativo explicó que la necesidad surge porque el Tribunal Superior de Justicia, el Pleno y sus Salas, desde finales del mes de marzo declararon suspendidas sus actividades.

“Existen reos que esperan una sentencia definitiva, personas privadas de su libertad que están esperando un cambio en su situación jurídica, asuntos del índole familiar, civil, mercantil, con diversidad de temas y asuntos urgentes que se han detenido”, subrayó el legislador.

Atendiendo estas circunstancias y a petición de un grupo de magistrados, fue presentada una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10; 11 último párrafo; 21 segundo párrafo; 54; 55 primer párrafo y, se adicionan al Artículo 11 los párrafos séptimo y octavo, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

En esta se considera que las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de las Salas y del Consejo de la Judicatura, pueden ser presenciales o virtuales, garantizando el principio de seguridad jurídica al poder ser grabadas en audio y video. Además, en todas las sesiones se levantarán actas circunstanciadas.

De esta manera se podrán reactivar las sesiones para resolver los asuntos en trámite, en beneficio de los justiciables; pero también, como reactivación económica de los abogados y abogadas que ejercen su función como defensores particulares.

