Lluvias provocan baches en calles de Oaxaca, población exige atención de autoridades

-Varios automovilistas aseguran que sus unidades han sufrido daños por esta situación



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Las calles de la ciudad capital parecen zona de guerra, pues debido a las lluvias fuertes que se han registrado en los últimos días así como la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales, ha provocado la aparición de varios baches en la capital oaxaqueña y zonas aledañas.



Hace algunos meses el gobierno municipal que preside OSwaldo García Jarquín, llevó a cabo un programa de bacheo, sin embargo en algunos puntos estos trabajos quedaron borrados por las lluvias de los últimos días, incluso en las redes sociales se ha cuestionado a la autoridad sobre estas acciones.



Algunos de los ejemplos son la calle de las casas, Díaz Ordaz, Mier y Terán, en dónde señalan que el gobierno capitalino sólo aplicó arena con “chapopote”, material que las lluvias se encargaron de desaparecer, provocando que los baches volvieran a surgir, provocando la molestia de los conductores y generando un caos vial considerable en esas zonas.



Estos baches se encuentran en distintas colonias, desde las más exclusivas como en las más humildes, como ejemplo son los baches en calles de San Felipe del Agua, la colonia Reforma, el centro histórico, así como las colonias Heladio Ramírez López, Pueblo Nuevo y Santa Rosa, solo por citar algunas.

