Gobierno del Estado y Municipio de Oaxaca de Juárez fortalecen acciones de atención al arbolado urbano del Zócalo

-La Semaedeso de manera coordinada con el Municipio capitalino, han realizado desde el inicio de la actual administración prácticas conjuntas de mantenimiento y atención al arbolado urbano

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), en coordinación con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y técnicos arboristas certificados, acuerdan acciones de cuidado y prevención del arbolado urbano de esta capital oaxaqueña.

El Gobierno del Estado informa que en relación al desplome registrado este martes 15 de septiembre de un árbol de la especie Ficus retusa (laurel), ubicado en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, frente al restaurante El Jardín Primavera, sin registrarse lesionados ni daños materiales, personal técnico de ambas dependencias realizaron una visita técnica para analizar las causas de la caída del árbol así como evaluar el riesgo de otros ejemplares, ubicados en el corazón de esta ciudad.

Dicha visita contó con el respaldo del Ingeniero Agronómo, Francisco Pedro Hernández Sánchez, arborista certificado por la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C.

De acuerdo a la evaluación visual del árbol, presenta los siguientes datos dasométricos: es una especie Ficus retusa, con un diámetro a la altura del pecho de 150 centímetros y una altura de 24 metros aproximados, y las raíces levantadas tienen evidencia de daño por hongo Ganoderma, con consistencia esponjosa y olor a pudrición.

No presentaba raíz ventral o central debajo del árbol, y no se observan raíces grandes de contrafuerte, ni raíces secundarias que servirían de sostén mecánico a la estructural del árbol que presentaba una inclinación marcada hacia el andador, algunas ramas que fueron retiradas están verdes con hojas y dan la apariencia de que el árbol aún realizaba sus funciones básicas como la fotosíntesis, respiración y transpiración.

De acuerdo a la historia del árbol, cuando estaba de pie presentaba evidencia de haber sido podado con anterioridad, y el hongo que le afectó es de la familia Ganoderma es un hongo lignívoro xilófago, que se alimenta de la lignina de xilema específicamente del duramen de raíces y fuste que quedan en el interior y que se vuelve madera inerte sin función de traslado de agua, y nutrientes, y su función es darle estabilidad mecánica a la estructura del árbol.

Una vez que el hongo daña la estructura del árbol, éste pierde poco a poco algunas funciones hasta que se vuelven inestables y durante las fuertes lluvias se colapsan. Al presentar un daño en el sistema radicular no pueden volver a ser colocados en el mismo lugar ya que sería un peligro inminente debido a que no pueden generar raíces nuevas de contrafuerte que puedan soportar un peso tan grande.

Al respecto, la Semaedeso en coordinación con personal especializado de la Sedapa emitirá las recomendaciones pertinentes para prevenir y minimizar posibles caídas de ejemplares del Zócalo como de la Alameda de León.

Cabe destacar que la Semaedeso de manera coordinada con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, desde el inicio de la actual administración han realizado prácticas conjuntas de mantenimiento y atención al arbolado urbano.

