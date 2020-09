Ganan ocho hospitales premios en el sorteo del avión

LA JORNADA

Ocho hospitales ubicados en los estados de México, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Morelos y Veracruz resultaron ganadores de uno de los premios mayores del sorteo del avión presidencial, por lo que recibirán 20 millones de pesos cada uno para cubrir sus necesidades.

También resultaron ganadores una telesecundaria del municipio de Candelaria Loxicha, Oaxaca, una escuela indígena de la Sierra Negra de Puebla y una de prescolar comunitario en El Yerbaniz, municipio de Aramberri, Nayarit.

Al encabezar el sorteo la tarde del martes, equivalente al costo del avión presidencial, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero expresó su emoción por el interés de los ciudadanos en adquirir un cachito de billete de la Lotería Nacional y de esa manera demostrar que está con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sorteo arrojó los 100 números ganadores de los 6 millones de cachitos que se emitieron, de los cuales 70 por ciento fueron vendidos. Momentos después de concluir el sorteo, cuatro nocosomios confirmaron haber sido ganadores del premio mayor.

Los hospitales beneficiados serán los generales del Instituto Mexicano del Seguro Social Regional 220, con sede en Toluca, estado de México, y de Charo, Michoacán, además del de zona número 1, en Tepic, Nayarit.

Asimismo, el Hospital del Issste en Fresnillo, Zacatecas; el Militar Regional de Torreón, Coahuila, el del municipio de San Ignacio, Sinaloa, y los nosocomios generales de Jojutla, Morelos, y el de Boca del Río, Veracruz.

El de Nayarit tiene un espacio especial para pacientes Covid-19, lo mismo que el de Jojutla, Morelos, y el de Boca del Río, Veracruz.

Los números premiados fueron parte de un paquete de boletos que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó de manera gratuita a los directivos de esas instituciones y se vendió 70 por ciento de los billetes.

