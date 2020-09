Con medidas de sanidad, iniciará campaña de vacunación antirrábica en Tuxtepec

-Será del 21 al 29 de septiembre que se instalen diversos módulos en las colonias del municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir del próximo 21 y hasta el 29 de septiembre, empezará en el municipio de Tuxtepec, la campaña antirrábica, tomando en cuenta algunas de sanidad medidas como son el uso del cubrebocas y que solo vaya una persona por animal a vacunar.

La campaña inicia el 21 en los puestos que estarán en el Salón Ejidal, ubicado en la Avenida Carranza y Arteaga, ese mismo día estarán otros puestos en la Colonia El Castillo, así como en el Parque La Piragua, en el Fraccionamiento El Paraíso, en la Colonia Mundo Nuevo, y en el Infonavit Costa Verde.

El 22 de septiembre estarán en la Colonia La Moderna en las Secciones Mediana y los Manguitos, así como en Las Palmas, en la colonia 23 de Noviembre, en el Ejido Las Limas y en Sebastopol; el 23 de septiembre estarán en el Parque Juárez, en el Parque Carranza, en el Paso San Bartolo, así como en la Colonia María Eugenia y en la Escuela Ignacio Ramírez.

Para el jueves 24 de septiembre, estarán en Abarrotes El Gollazo, en 18 de Marzo e Hidalgo, en el Fraccionamiento Las Palmas, en la Colonia Víctor Bravo Ahuja, así como en La Esperanza y Playa de Mono; el viernes 25 estarán en el Rastro Municipal, en la Colonia Santa Fe, a la altura del Bar Zandunga, en Mancilla y Nicolás Bravo, así como en el Mercado Díaz Mori, y en el Infonavit Las Limas.

El 26 de septiembre, estarán en el Sureste segunda Etapa, el Fraccionamiento Hacienda Real, así como en la Adolfo López Mateos; el 28 de septiembre estarán en la Colonia Obrera, la del Carmen, así como en Los Cobos, el siguiente día estarán en la Catarino Torres, El Jimbal, en la Santa Cruz y en la Colonia Francisco I. Madero.

Entre los requisitos que se deben de cumplir al momento de acudir a vacunar a estos animales, es que el dueño debe llevar cubrebocas y debe de respetar una distancia mínima de 1.5 metros entre un propietario y otro, y solo debe de acudir una persona por animal que vayan a vacunar.

Además de que esta campaña es exclusiva para perros y gatos, y se aplica a partir del primer mes de vida, y no aplicará la vacuna, si el que lleva el animal es un menor de edad, y tampoco se dará la vacuna para llevar.

