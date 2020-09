Con aplausos, agradecen al personal del IMSS de Tuxtepec, su lucha contra el covid



-Los trabajadores aplauden, a sus compañeros que diariamente luchan contra la enfermedad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Es el mismo personal médico de la Clínica del IMSS en Tuxtepec, que agradece con un minuto de aplausos el trabajo que han venido realizando sus compañeros, desde el mes de marzo que inició la lucha contra el covid.

En un vídeo publicado en la página del IMSS, se ve al personal aplaudiendo a sus compañeros que se encuentran en primera línea luchando contra esta enfermedad, pero también se lee que es para los pacientes que necesitan ánimos para seguir luchando contra el covid.

Los trabajadores quienes se encentran en el espacio afuera de los laboratorios del Hospital General de Zona (HGZ) número 3, primero guardaron un minuto de silencio por todos aquellos que durante estos meses perdieron la vida, principalmente pacientes, pero también por el personal que se contagio y en este caso por el deceso de quien fuera la Jefa de Personal y Desarrollo de este hospital en Tuxtepec, Reyna Rivera Castillo, siendo este el único deceso registrado entre el personal activo.

El video fue subido en días pasados, y no solo fue el personal de esta clínica número 3, también lo hicieron el personal de la unidad médica familiar número 64 y las trabajadoras de la Guardería del IMSS “Amor y Ternura”de este municipio, también lo hicieron en otras clínicas del estado.

Este minuto de silencio, y los aplausos, no han sido los únicos agradecimientos que el personal de salud del IMSS ha recibido, en días pasados familiares de los pacientes que estaban hospitalizados, colocaron cartulinas agradeciendo al personal de salud, la labor que diariamente han realizado en esta lucha.

