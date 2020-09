RSP será ratificado como Partido Político Nacional en el TRIFE: Bersahín López

-Uno de los factores por los que el INE les negó el registro, se debía a la injerencia de la SNTE y la falta de comprobación de las aportaciones económicas.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que el INE desechara la propuesta de Redes Sociales Progresista como Partido político Nacional, el dirigente Estatal de esta asociación Bersahin López López, detalló que solo fue parte de una etapa, pero aseguró que en el TRIFE serán ratificados como Instituto Político para estar listo en el proceso electoral del 2021.

Y es que durante su visita a Santa María Jacatepec donde tomó protesta a comités de ese municipio, dijo que es un hecho que RSP será un Partido Político de Alianza, por lo que enfatizó que buscarán construir proyectos que beneficien a la sociedad a base de una mejor estructura, logrando atraer la confianza del electorado.

Así mismo negó que el rechazo al nombramiento tenga que ver con la injerencia de la SNTE en el proceso interno, pues resaltó que cumplieron con todos los requerimientos sin la intervención de los trabajadores de la Educación, aunque reconoció que otros de los puntos fue la falta de comprobación de las aportaciones económicas, sin embargo mencionó que todos estas comprobaciones serán presentadas ante el TRIFE para aclarar estos malos entendidos, pues aseguró que una vez presentadas todas estas pruebas, RSP se convertiría en Partido Político Nacional.

En el tema local y durante este evento se pudo observar a varios personajes que fueron parte del Davilismo y que concuerdan con este proyecto, por lo que Bersahin López destacó que en este nuevo proyecto se busca la unidad y que todos tienen la oportunidad de buscar otras alternativas y no en donde muchos ya los ubicaban, refiriéndose a Movimiento Ciudadano, por lo que agradeció la presencia de varios funcionarios públicos del actual gobierno de Tuxtepec por sumarse a este proyecto y añadió que ellos, serían parte importante en la construcción de un proyecto que hará presencia fuerte en Tuxtepec en el 2021.

En este evento estuvieron presentes los Regidores José Villamil, Jimmy Davies Santos, José Húmero Villami Meneses, así como Benjamín Tomas Meza Coordinador Estatal de ALCACUP entre otros personajes que han sido identificados con el Proyecto Davilista y que se pensaba serían parte de la estructura en MC.

