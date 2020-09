Reporta la DNOL 190 personas No Localizadas en este 2020; la mayoría son mujeres

-Así mismo el Titular de esta Unidad, señaló que se tiene de un 95 al 98% de efectividad el emitir una ficha



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) surgió hace 9 años para apoyar a los familiares de alguna persona reportada como desaparecida o no Localizada, siendo en este 2020 que llevan un reporte de 190 personas No Localizadas, de las cuales la mayoría son mujeres.



El encargado de la DNOL Jairo García Bautista, señaló que son 190 personas reportadas como no localizadas, de las cuales 109 son mujeres y 81 son hombres, siendo mujeres menores de edad, las que más son reportadas como no localizadas.



Así mismo aclaró que una persona no localizada se trata cuando se desconoce del paradero de ésta y que no está relacionada con un hecho delictivo, por lo que una vez que se reporta una no localización se inicia con la búsqueda.



Informó que tras emitir una ficha de búsqueda, se tiene una efectividad de localización de un 95 al 98%, y prueba de esto es que en el año 2017 se localizaron a todas las mujeres que fueron reportadas como no localizadas, lo mismo ocurrió en el 2018 y 2019.



Basándose en información que recaban una vez que reportan una no localización, los motivos principales por los cuales deciden irse, son problemas de índice familiar; por lo que con la ayuda de psicólogos tratan de apoyar a la familia y así subsanen los problemas que se tienen.



Esta unidad se creó el 11 de septiembre del año 2011, siendo 9 años los que lleva funcionando y por lo regular año con año se tiene la misma cantidad de fichas de búsqueda emitidas, siendo en el 2014 cuando se tuvieron más de 400, en comparación con las 200 o 300 que se reportaron en otros años.



El Titular de esta unidad, hizo un llamado a la ciudadanía para que una vez que no sepan del paradero de su familiar, la reporten ya sea como no localizada o desaparecida, y así se inicie una búsqueda y localización en coordinación con otras dependencias, y pueden llamar al número 951 164 64 34 para que se contacten con los familiares y así acudan a presentar la denuncia, con esto no poner su número personal que pueden provocar ser víctimas de extorsión.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario