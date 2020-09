Regidora de Santa Lucía del Camino impugnará resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca

-Señala que el TEEO tomó la determinación de manera parcial y bajo el principio de prelación, el cual no es válido en Santa Lucía del Camino



Oaxaca, Oaxaca.- La actual Regidora de Reglamentos y Ordenanzas Municipales de Santa Lucía del Camino Marcela Chávez González, impugnará la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), la cual instruye al edil Dante Montaño Montero que le tome la protesta de ley a Yuliana Pérez Cortés como regidora de esa área.



Agregó que esta determinación del tribunal viola sus derechos político electorales, ya que asegura fue parcial al momento de dar la sentencia, asimismo indicó que el principio de prelación en el cual se basó el tribunal no aplica en el municipio de Santa Lucía del Camino, aún cuando se trata del fallecimiento de algún integrante del cabildo.



En conferencia de prensa Chávez González dijo que defenderá sus derechos hasta las últimas consecuencias y agregó que la ley orgánica municipal es clara en su artículo 86, el cual manifiesta “Ante el fallecimiento del concejal Presidente o Síndico, el Ayuntamiento teniendo el acta de defunción, celebrará sesión respectiva y emitirá el acuerdo con el voto de la mayoría de sus integrantes, requerirá al Suplente para que asuma el cargo, y en ausencia o negativa de éste, el concejal que el Ayuntamiento designe.



De no lograr el acuerdo respectivo, el Congreso del Estado lo designará de entre los mismos concejales y por negativa de estos a cualquiera de los suplentes; para estos casos emitirá la declaratoria respectiva. Si el fallecido es un Regidor el Ayuntamiento se requerirá al suplente en ausencia o negativa de éste nombrará a cualquiera de los concejales suplentes, observado si se trata de un concejal de mayoría o de representación proporcional a fin que se respete los principios para cada uno de los casos”.



Cabe recordar que el pasado mes de mayo el titular de la regiduría perdió la vida y el cabildo llamó a su suplente Antonio Pacheco Ramírez, quien asumió el cargo, sin embargo un mes después falleció por Covid, en su momento el edil tomó protesta a Marcela Chávez González, no obstante mediante el expediente JDC/96/2020, Yuliana Pérez Cortés reclamó dicho espacio argumentando que se estaban violando sus derechos político electorales.



Por ello el TEEO resolvió a favor de Pérez Cortés y ordenó al Presidente Dante Montaño que le tome protesta a Pérez Cortés como regidora de de Reglamentos y Ordenanzas Municipales de Santa Lucía del Camino.

