Procura Presidenta DIF Tuxtepec el bienestar de integrantes del asilo “Celsa Aguirre”

-Kits de prevención de Covid-19 y apoyo para habilitación de comedor, entre los beneficios.

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes del asilo “Celsa Aguirre Viuda de Bravo”, recibieron de manera simbólica kits de prevención del Covie-19 de manos de la Presidenta DIF, María Luisa Vallejo García, como parte de las acciones que dirige en diversos puntos del municipio en beneficio de la salud ciudadana.

El apoyo fue recibido por la Directora de la casa hogar, Guadalupe Castillejos, quien agradeció este gesto así como el respaldo decidido para climatizar y colocar cancelería en el comedor donde diariamente toman sus alimentos más de 30 adultos mayores.

Con el compromiso de ayudar en lo posible a personas en una de las etapas más importantes de su vida, María Luisa Vallejo García realizo una nueva visita a la Casa Hogar “Celsa Aguirre Viuda de Bravo” para dotar a sus integrantes de gel antibacterial, cubre bocas y artículos de uso personal que permitan reforzar las medidas de higiene tomadas por los directivos desde el inicio de la pandemia; cabe destacar que algunos están temporalmente en casa de sus familiares y otros más han permanecido en este lugar de retiro.

El trato respetuoso y cordial que se ha dado a lo largo de su gestión tomó fuerza este día con la canalización de estos kits y un recorrido por el comedor recién reacondicionado, un proyecto que tuvo el apoyo incondicional del extinto Presidente Municipal, Fernando Bautista Dávila, con el traslado de equipos de aire acondicionado desde la ciudad de México y de la Presidenta DIF para concluir la tareas de colocación de puertas para que el área se pueda usar con comodidad y seguridad.

Este asilo también ha sido testigo de anteriores y constantes muestras de solidaridad como entrega de camas hospitalarias, sillas de ruedas, andaderas, bastones, apoyos con cortes de cabello, kits para épocas de frío y de tequios para su remozamiento siempre con el único fin de que sus huéspedes vivan en condiciones dignas; al inicio de la emergencia de salud esta casa de retiro fue una de las beneficiadas con parte de los más de 40 mil cubrebocas elaborados por el personal DIF.

María Luisa Vallejo García continuará cercana a la gente con distintas actividades que permitirán al DIF de Tuxtepec seguir cumpliendo su propósito de servicio en colonias y comunidades.





