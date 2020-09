Integrantes de “Cadena de Ayuda”, llaman a donar

-La finalidad es apoyar a quienes más lo necesitan



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales, integrantes del Grupo “Cadena de Ayuda”, llaman a donar artículos en buenas condiciones para que sean entregados a personas de escasos recursos del municipio de Tuxtepec.



Esta agrupación surgió hace unos años como parte de una actividad entre amigos, sin fines políticos y con el único objetivo de ayudar, pero además con la finalidad de que participen los niños y jóvenes, y así inculcarles algunos valores, principalmente el de compartir con otras personas que si lo necesitan.



Lo que están solicitando son ropa, zapatos para bebé, niños y niñas, así como para adultos mayores, todo en buenas condiciones y con esto apoyar a quienes están necesitando de estos artículos de primera necesidad.



Pero además pueden donar juguetes, muebles y artículos que no utilicen, y así sean aprovechados por otras personas, y que en ocasiones no pueden adquirirlos por sus propios medios.



Quien desee donar puede hacerlo en el centro de acopio ubicado en la avenida 5 de mayo número 524, o bien pueden escribirles por inbox, y ellos pasan por lo que deseen donar.



A pesar de que habían iniciado estas actividades hace tiempo, decidieron retomar este proyecto a principios de este 2020, sin embargo debido a la contingencia detuvieron sus actividades, siendo en estos momentos que ya están recibiendo principalmente ropa.

