Incendian oficinas en palacio de San Antonio de la Cal en Oaxaca

-Señalan que las autoridades ya están investigando para dar con la causa o responsables del incendio

Luis Jerónimo

San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Alrededor de las cinco de la mañana se reportó que había un incendio en la comandancia de policía que se ubica en el palacio municipal de San Antonio de la Cal, así lo dio a conocer el Primer sulplente del alcalde único Hilario Vázquez García.

Agregó que por el momento no hay vigilancia policiaca en el lugar e informó que el espacio que resultó afectado por este incendio fue la oficina que ocupa la comandancia de policía, asimismo indicó que están en el proceso de investigación para saber qué o quién provocó este incendio.

Vázquez García dijo que por el momento no pueden señalar a una persona de ser el presunto responsable de este incendio, pues son los peritos los que deben determinar las causas y al responsable en caso de que haya alguno, en cuanto se percataron del incendio llamaron al cuerpo de bomberos para que apagaran las llamas.

Además comentó que algunos concejales están cometiando ciertas anomalías y por esa situación las autoridades de San Antonio de la Cal no atienden a la población, por ello es que les tiran basura en los cruceros, en las oficinas de gobierno, debido a esta situación afirmó que interpondrán una denuncia.

Asimismo mencionó que informarán de esta situación a la población, pues afirmó que no es posible que las autoridades electas por el pueblo no los atiendan, dejándolos a la deriva y sin rumbo.

Cabe mencionar que en San Antonio de la Cal existe un conflicto post electoral, pues la población no reconoce al edil, por ello se nombró un comisionado, mismo que no es aceptado por los seguidores del edil, por esta situación hay muchas carencias en la población en cuanto a los servicios públicos.

