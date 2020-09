Ex Presidente de San Antonio de la Cal se deslinda de atentado a palacio municipal

-Señala que el comisionado no quiere hacer la entrega recepción en una asamblea frente al pueblo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El ex presidente municipal de San Antonio de la Cal Alfonso Ángel Vázquez Santiago, se deslindó de los hechos que se registraron en el palacio de este municipio conurbado a Oaxaca de Juárez y desmintió los señalamientos que ha hecho el comisionado hacia su persona.



Mencionó que en la oficina de la policía municipal, espacio que fue incendiado la mañana de este martes, había radios de comunicación, computadoras y todo el equipo que se requiere para que operara el C4, incluso señaló al comisionado de ser él quien comete anomalías en el municipio.



Vázquez Santiago pidió la intervención del Fiscal General del Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, para que se hagan las investigaciones correspondientes y se dé con los probables responsables del atentado en contra de un patrimonio que le pertenece a los habitantes de San Antonio de la Cal.



Además aprovechó para desmentir al actual comisionado, quien afirma que no quiere llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, sin embargo el ex edil dijo que él le hizo la propuesta de que este procedimiento se realice en una asamblea, toda vez que este municipio se rige por usos y costumbres.



Señaló que han tenido varias mesas de diálogo ante la Secretaría General de Gobierno para resolver el conflicto, no obstante al comisionado quiere que el proceso de entrega recepción se realice en ciudad administrativa, en lugar de hacerlo en una asamblea general frente a la población.



Finalmente dijo que él está en la mejor disposición de llevar a cabo el proceso de entrega recepción, siempre y cuando sea conforme lo señala las leyes de San Antonio de la Cal.

