El legado de Arturo García, continúa en Jalapa a través de la Fundación AGV

-Señaló la viuda del exedil la importancia de que Jalapa de Díaz cuente con una UBR para la atención de personas discapacitadas.

Alex Morales

En Jalapa de Díaz el Legado de Arturo García Velázquez continúa en favor de los más necesitados, a través de la Fundación AGV y de la mano de Fernanda Barbosa Sosa Presidenta del DIF de ese municipio.

Mencionó la necesidad de una Unidad Básica de Rehabilitación para la atención terapéutica de personas con alguna discapacidad que viven en este municipio y que buscan mejorar su calidad de vida, a base de atenciones que los ayude, es por eso que indico la Titular del DIF que situaciones como esta, es la que le da fuerzas para seguir adelante en el proyecto de la Fundación.

También mencionó de los tiempos difíciles que vive hoy Jalapa de Díaz con respecto a la pandemia, sin embargo detalló que se han recorrido todas las comunidades entregando los apoyos y atendiendo a todos los que están pasando situaciones difíciles debido a la contingencia, sin embargo dijo que cuando hicieron el compromiso de Gobernar, lo hicieron para todos sin importar la ideología política de cada persona.

Ahora en estos tiempos y en estas fechas, la nostalgia cala hondo por los recuerdos que dejó el extinto edil Arturo García hacia sus seres queridos y amigos y es que en una fecha tan importante como es el 15 de septiembre, se recuerda una vez más a un presidente que ahora vive en la memoria de los mazatecos con un legado que seguirá de la mano de Fernández Barbosa, que a pesar de las situaciones adversas se ha hecho más fuerte por el bienestar de sus hijos y de su pueblo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario