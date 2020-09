Detecta SSO 22 casos nuevos de COVID-19

-Pide SSO a las y los oaxaqueños quedarse en casa si es posible y reforzar las medidas preventivas

-Hay 14 mil 925 casos acumulados y mil 364 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de septiembre de 2020.- Al corte de este 14 de septiembre, la entidad acumuló 14 mil 925 casos positivos a COVID-19, de esta cifra, mil 364 personas han perdido la vida a causa de complicaciones por la enfermedad, cinco más que el día de ayer, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El director de Atención Médica, Erick Azamar Cruz, en representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, durante el informe técnico de curso de la patología respiratoria señaló que actualmente el número de pacientes en aislamiento son 528.

Indicó que, del total de confirmados, 22 son casos nuevos ubicados en 11 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de Juárez con 11, Salina Cruz con dos, y el resto un caso.

El funcionario precisó que por distribución geográfica, Valles Centrales reporta nueve mil 938 positivos, Tuxtepec mil 637, Istmo mil 522, Mixteca 934, Costa 643 y Sierra 251.

Afirmó que el registro de personas recuperadas se elevó a 13 mil 33, se tienen 680 pacientes sospechosos en espera de resultados y seis mil 605 personas han dado negativo a la prueba para el diagnóstico del padecimiento.

Aseveró que, a la fecha, el número de trabajadores de Salud que ha salido positivo a COVID-19, suman 729 médicos, 962 enfermeras y enfermeros, así como 694 de otros perfiles.

Detalló que el 78.5% de los pacientes ha cursado la infección respiratoria con sintomatología en etapa leve en aislamiento domiciliario, y 21.5% han requerido atención hospitalaria; siendo el grupo de edad con más contagios el de 25 a 44 años, con seis mil 782 casos, y por defunciones los mayores de 65 años con 614 fallecimientos.

Azamar Cruz refirió que este lunes la red hospitalaria presenta 31.6% de ocupación de camas, para la atención de pacientes con el nuevo coronavirus; el 36.9% equivale a camas de observación y 22.9% con ventilador.

Insistió que la entidad se encuentra en semáforo naranja, que significa alto riesgo de contagios, por lo cual exhortó a la población a llevar a cabo las medidas de sana distancia, uso correcto de cubrebocas, lavado de manos y, en la medida de lo posible, quedarse en casa.

En su participación, la médica neuróloga y epileptóloga del hospital General Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Doctor Demetrio Mayoral Pardo”, Gabriela Arango Salazar, detalló que el 5% de los infantes pueden experimentar una crisis epiléptica en su vida.

Explicó que este padecimiento es un desorden cerebral provocado por descargas excesivas de las neuronas que empiezan en una parte o en todo el cerebro, y se caracteriza por cambios de conducta, problemas de aprendizaje, movimientos involuntarios de las extremidades, entre otros.

Indicó que el rango de edad con mayor riesgo son infantes de seis meses a siete años de edad, y la causa de la patología puede ser genética, infecciosa o por crisis febriles (convulsiones por fiebre alta).

Advirtió que en caso de que un niño o niña presente una crisis epiléptica, se debe mantener la calma, medir la duración de la convulsión, proteger su cabeza y girarla hacia un lado, no poner nada en su boca ni intentar abrirla, aflojar la ropa, no sujetar al infante ni intentar detener sus movimientos, no moverlo al menos que esté en peligro (en una escalera, carretera, agua).

Finalmente, recomendó que si en casa se tiene un paciente con esta enfermedad, se debe evitar el estrés, los videojuegos, consolas, tabletas, celulares, así como reducir los tiempos de ver televisión, no suspender el tratamiento sin supervisión médica y en caso de presentar una convulsión por más de cinco minutos acudir a urgencias médicas.

Comentarios

