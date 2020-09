Avanza IEEPO con entrega de Incentivos de Reconocimiento al Desempeño Docente

-Se integró un calendario de pagos para otorgar los apoyos a dos mil 973 profesores, con apego a las medidas sanitarias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de septiembre de 2020.- En el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de apoyar a las y los docentes de Oaxaca, de quienes reconoce su invaluable aportación y compromiso, sobre todo en este periodo de contingencia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continúa la entrega de incentivos del programa Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP), por un monto total de aproximadamente 35 millones de pesos.

Como lo instruyó el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, con apego a los protocolos sanitarios y medidas decretadas, los estímulos correspondientes al periodo enero-agosto 2020, se entregaron vía cheque este 14 de septiembre en la región de la Cuenca del Papaloapan a 330 docentes por un monto total de tres millones 828 mil pesos; en tanto que el 21 y 22 de septiembre se tiene programado efectuar los pagos en la región Cañada a 418 beneficiarios.

En fechas pasadas, en los Valles Centrales, fueron 610 las y los profesores que recibieron el apoyo por un monto total de siete millones 76 mil pesos; en la Mixteca les fue otorgado a 573 docentes; en la Costa a 458 profesores; en la Sierra Norte a 146 docentes y en el Istmo de Tehuantepec a 314 docentes.

En Oaxaca, el Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP), beneficia a un total de dos mil 973 profesoras y profesores que trabajan en mil 549 escuelas de mil 489 localidades distribuidas en las ocho regiones del estado, generando la motivación del profesor a redoblar esfuerzos en la atención escolar de niñas y niños de la entidad.

Los beneficiarios reciben un pago mensual de mil 450 pesos; el monto total de inversión por ciclo escolar asciende a más de 52.5 millones de pesos y el estímulo se entrega en dos períodos septiembre-diciembre y enero-agosto en las ocho regiones del estado, a través de la Subdirección General Ejecutiva y el Órgano Ejecutor Estatal de las Acciones Compensatorias (OEE).

Pago de quincena 17 los días 14 y 15 de septiembre

Por otra parte, el IEEPO lleva a cabo también el pago de la quincena 17 del 2020, en la modalidad de cheque, procedimiento que inició en la pagaduría de San Felipe del Agua, en los Valles Centrales, bajo un calendario organizado por inicial del primer apellido; por lo cual, el lunes 14 acudieron de la A a la C, en el horario de 8:00 a 10:30 horas; de la letra D a la G, de 11:00 a 12:30 horas y de la H a la L de 13:00 a 15:00 horas.

Este martes 15 de septiembre, corresponderá la atención, de 8:00 a 10:30 horas de la M a la Q; de 11:00 a 12:30 horas la S y V, finalmente de las 13:00 a 15:00 horas realizar los pagos de trabajadores con inicial de apellido con las letras R, T, U, W, X, Y, Z. Es necesario presentar la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el interior del estado, la entrega de cheques de nómina se efectúa respetando los protocolos sanitarios en las diferentes pagadurías los mismos días 14 y 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario