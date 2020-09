A pesar de tener el anteproyecto, autoridades sin habilitar retorno del IMSS en Tuxtepec

-Los taxistas en varias ocasiones, han solicitado a las autoridades que hagan lo propio y hasta el momento no han colocado ni señalamientos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que ya se cuenta con un anteproyecto para el retorno del IMSS, hasta el momento las autoridades no han invertido en habilitarlo y con esto evitar accidentes, como el ocurrido el pasado sábado que dejó daños materiales considerables.

Fue el año pasado que el líder de la unión de choferes 30 de noviembre, Luis Alfonso Reyes Sánchez, se reunió con el entonces Director de Desarrollo Urbano Gerardo Ruiz Ocampo, en donde tras un recorrido hubo el compromiso de habilitar el retorno, y prueba de esto es que hicieron un anteproyecto, sin embargo a finales del año pasado el Director de Transporte José Antonio Figueroa, argumentó que no se contaba con recursos para este proyecto, sin embargo hasta el momento no se ha hecho algo por este retorno.

Reyes Sánchez, agregó que volvieron a hacer esta petición en meses anteriores al regidor de Desarrollo Urbano Emanuel Sánchez Ñeco, en donde le recalcó la importancia de los señalamientos, ya que muchos choferes manejan rápido sin tomar las medidas necesarias, lo que ha sido motivos por accidentes, sin embargo sigue todo igual, sin señalamientos para los automovilistas.

Por lo tanto, destacó que desconoce porque las autoridades no han hecho lo necesario para abrir el retorno ubicado debajo del puente vehicular, mismo que fue cerrado una vez que se construyó el Puente Tuxtepec II, y que ahora provoca que los automovilistas hagan maniobras para poder pasar por esa zona.

