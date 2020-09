STPEIDCEO reanuda negociaciones para aumento salarial

-Las negociaciones se habían detenido en marzo debido a la pandemia

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) se encuentra en un proceso de negociación para pedir un incremento salarial en medio de la pandemia por Covid en la entidad y en el país.



El Secretario General de la gremial Juan Ignacio Cruz Villavicencio, comentó que esta negociación se había iniciado en el mes de marzo, sin embargo debido a las medidas sanitarias que se tomaron por la pandemia, estas negociaciones se detuvieron y ahora a seis meses, las están retomando.



Uno de los factores por las que se retomaron las negociaciones, es que había incertidumbre en la información que se manejaba, por ello es que decidieron reanudar las negociaciones con el gobierno del estado para que se pueda dar un incremento salarial a los trabajadores al servicio del gobierno estatal.



Cabe recordar que en el mes de agosto, representantes de los tres poderes del Estado, la dirigencia del STPEIDCEO y la Comisión Negociadora, reiniciaron el análisis del pliego petitorio 2020, asimismo se respetaron las medidas sanitarias en la reunión, para evitar algún riesgo de contagio.

