Sindicato del Poder Judicial de Oaxaca exigen devolución de descuentos injustificados

-Señalan que desde mayo han solicitado la información sobre los descuentos y hasta el momento no han tenido respuesta



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El comité ejecutivo del Sindicato de empleados del poder judicial del estado de Oaxaca, denunció que en el mes de mayo al personal de confianza y sindicalizado les hicieron un descuento vía nómina y hasta el momento no les han informado los motivos o el concepto de dicho descuento, a pesar de que han enviado solicitudes a las autoridades del poder judicial, incluso dijeron que esa acción es indebida.



El Secretario General de la gremial Miguel Esteva Domínguez, comentó que el monto del descuento varía dependiendo del salario del trabajor, sin embargo explicó que a cada uno se le descontó entre 300 y 500 pesos, y el sindicato cuenta con alrededor de 600 trabajadores.



Una de las teorías de dicho descuento es sobre el anuncio que hizo en su momento el Gobernador Alejandro Murat de realizar un recorte a los funcionarios, para tener recursos y apoyar a la población durante la pandemia, en ese sentido Esteva Domínguez dijo que en su momento han pedido la información y no se las han proporcionado.



Incluso comentó que si ese dinero tiene que ser donado, es una decisión que tomará la base trabajadora, debido a que son los trabajadores los que tienen la última palabra, sobre todo porque a pesar de que el poder judicial afirma no contar con recursos, están contratando personal.



Agregó que las autoridades no les han resuelto las demandas que tiene, como ejemplo mencionaron que no se les ha entregado la dotación de uniformes a la cual tienen derecho y que está estipulado en el contrato colectivo de trabajo.



Finalmente el comité ejecutivo del sindidato dijo que buscarán agotar el diálogo para así evitar movilizarse y afectar a la población, sin embargo no descartaron la posibilidad de manifestarse en caso de que la postura por parte del poder judicial siga siendo la misma.

