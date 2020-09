Regresa Oaxaca al semáforo naranja; este domingo se registraron 177 contagios nuevos de COVID-19

-Exhortan los SSO continuar con medidas preventivas para disminuir contagios

-Se registran 177 casos nuevos en 45 municipios, hay 604 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de septiembre de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que este domingo 13 de septiembre se han registrado 177 contagios nuevos de COVID-19 en 45 municipios, sumando 14 mil 903 casos acumulados en la entidad.



Añadió que se han notificado 22 mil 151 casos, de los cuales 6 mil 573 han sido negativos, 675 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 12 mil 940 se han recuperado, y sin registro de alguna defunción, por lo que se mantiene el acumulado en este rubro en mil 359.



Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 9 mil 920 casos confirmados y 649 defunciones, Tuxtepec mil 637 y 237 decesos, Istmo mil 520 y 268 muertes, Mixteca 933 y 91 fallecimientos, Costa 642 y 73 defunciones y la Sierra 251 y 41 decesos.



Casas Escamilla dijo que los 177 casos nuevos que se registraron hoy, se distribuyen en 45 municipios, siendo el que mayor número de casos registró: Oaxaca de Juárez con 57, Santa Cruz Xoxocotlán 15, Huajuapan de León con 10, Barrio de la Soledad nueve, Santa Lucía del Camino siete, Villa de Zaachila y San Sebastián Tutla seis cada uno, Salina Cruz cuatro; el resto tres, dos y un solo caso.



Resaltó que de los 604 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 488, Mixteca 53, Istmo 22, Costa 21, Sierra 11 y Tuxtepec nueve.



Destacó que de las mil 359 defunciones registradas, el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 años y el de 60 a 64 años con 610, 327 y 187 respectivamente. Por sexo, 899 han sido hombres y 460 mujeres; las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



En relación a la ocupación hospitalaria existe un 30% global, los SSO registran 28%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 71.4%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, Sedena 12.6%, ISSSTE 41%, IMSS régimen ordinario 35.2%, IMSS Bienestar 26.3%, Pemex 33.3%, Semar 17.6%. Sin ventilador un 35.1% y con ventilador un 21.9%.



Casas Escamilla dijo que a partir de este lunes 14 de septiembre, Oaxaca regresa al semáforo naranja, por lo que “no debemos confiarnos y continuar con las acciones preventivas como el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón y sana distancia en espacios públicos y cerrados”.



Ante ello, las brigadas “Te Quiero con Salud”, recorrerán los municipios realizando la detección de COVID-19 mediante pruebas rápidas que permitan reducir la transmisión de la enfermedad de forma focalizada, dijo.

