Ratifica Cabildo de Tuxtepec, medidas extraordinarias contra Covid-19

-Presidente, síndicos y regidores aprueban continuar acciones para mantener a la baja los casos positivos de coronavirus

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Tal y como lo viene haciendo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, este lunes sesionó el Cabildo tuxtepecano que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, para analizar la situación que prevalece en el municipio en cuanto a contagios del virus SARS-CoV2, ratificando la continuidad de las acciones extraordinarias de prevención para el periodo que comprende del 15 al 28 de septiembre del presente año.

La Sesión inició a las 11 de la mañana con la lectura y aprobación del orden del día, continuó con la anuencia de los concejales la intervención del asesor municipal, Omar Pérez Hernández, quien dio a conocer el panorama epidemiológico en el municipio.

Al hacer uso de la palabra el Presidente Noé Ramírez Chávez, mencionó que tomando en consideración que el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció nuevamente que toda la entidad oaxaqueña se encuentra una vez más en color naranja, es importante señalar que Tuxtepec se mantuvo en ese color durante el mismo periodo que la entidad se dijo estaba en amarillo; indicó que un retroceso de esta naturaleza a nivel estatal manda una señal de que las medidas sanitarias durante los últimos 14 días se relajaron, con la falsa idea de que el peligro ya había pasado.

“Por esta razón, reconozco la madurez de todos los miembros de este Ayuntamiento, que privilegiamos la salud de todos por encima de cualquier otra necesidad. Tuxtepec, se ha mantenido con pocos casos confirmados de Covid-19, pero es muy importante no confiarnos, no pensar que ya terminó todo y dejar de cuidarnos”, asentó el alcalde.

El Presidente Noé Ramírez Chávez, expuso que “este Gobierno Municipal espera con ansias el momento de anunciar el semáforo amarillo, pero depende de todos y cada uno de sus habitantes, del comportamiento diario y de no bajar la guardia, para que evolucionemos favorablemente ante esta pandemia”.

“Estar en semáforo naranja nos debe a todos prender la señal de alarma, que es un nuevo retroceso, nos devolverá al confinamiento del semáforo rojo del que con tanto esfuerzo nos costó salir”, enfatizó.

El alcalde Noé Ramírez Chávez, exhortó a toda la población a conducirse con responsabilidad, a respetar las restricciones que impone el Semáforo Epidemiológico de color naranja y a seguir cumpliendo las medidas sanitarias de sana distancia, lavado frecuente de manos y el uso obligatorio del cubrebocas.

Entre las medidas que estarán vigentes del 15 al 28 de septiembre del presente año se encuentran: continuidad a la sanitización de espacios públicos, los módulos de concientización del uso correcto del cubrebocas, autorizan el uso de instalaciones deportivas al 50% de su capacidad para actividad física individual y seguirán suspendidos los deportes de conjunto.

Así como intensificar la supervisión del cumplimiento de Protocolos Sanitarios y Sana Distancia en establecimientos comerciales, continuidad al “Tequio por la Salud” con jornadas de sanitización y descacharrización, el operativo “Difusión y Presencia Covid Tuxtepec”, así como “El Color Tuxtepec”.

El uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, establecimientos comerciales y transporte público, así como sanciones a quien no cumpla este mandato del Cabildo, suspensión de venta de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos en el territorio municipal de lunes a domingo después de las 6 de la tarde, quedan prohibidas las celebraciones del “Grito de Independencia” y eventos relacionados con las Fiestas Patrias, tanto públicos como privados; la concentración de personas en parques, plazas, espacios públicos solo se autoriza el 50% de su capacidad.

Además de la prohibición de celebrar fiestas tradicionales y patronales en agencias y colonias, eventos y torneos deportivos; eventos y cultos religiosos de manera presencial solo al 25% de su capacidad del lugar donde se realicen.

Ante este panorama, el Ayuntamiento exhorta a toda la población a no confiarse ni bajar la guardia ya que el riesgo de contagio aún existe, por lo que sugiere no realizar o asistir a fiestas o eventos sociales o privados para evitar la concentración de personas.

Cabe señalar que al término de la vigencia de estas medidas extraordinarias para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, el Cabildo volverá a sesionar para analizar cómo se encuentra esta pandemia en el municipio y determinar si continúan con estas medidas o si adicionan algunas más, favoreciendo la salud de los tuxtepecanos.

