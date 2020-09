Presidente de Valle exhorta a ciudadanía a festejar con responsabilidad este 15 de septiembre

-Hizo un llamado a ser conscientes para evitar un rebrote de covid

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- El presidente de Valle Nacional Rey Magaña García invitó a la ciudadanía vallense a conducirse con responsabilidad durante el festejo patrio este 15 de septiembre, esto debido al rebrote de covid-19 surgido en todo el Estado, por lo que explicó que se continua con la contingencia sanitaria para evitar más contagios, sobre todo en esta fecha conmemorativa.

Y es que ha sido ya toda una costumbre que la sociedad haga diversos tipos de eventos para celebrar esta gesta heroica, lo que pone en riesgo a las familias en esta contingencia, por lo que el Gobierno del Estado ha declarado a Oaxaca en semáforo amarillo ante el repunte de casos positivos que se han resgitrado en las últimas horas por esta epidemia, que ya ha cobrado muchas vidas en el mundo.

Así mismo el edil informó que el grito de Independencia se hará de manera virtual y en las plataformas digitales, para conmemorar a todos los que dieron su vida para tener un país libre y soberano hace 210 años.

De esta manera indicó que no habrá venta de bebidas alcohólicas durante la celebración del festejo patrio y agregó, que aquel negocio que no acate la orden de no vender fuera del horario establecido, será sancionado sin contemplaciones por lo que pide a los locatarios respetar esta decisión para que no salgan afectados.

Por último, señaló que es responsabilidad de todos proteger a sus familias de esta epidemia por lo que los exhortó, a no hacer reuniones masivas para que el covid-19 no vuelva hacer estragos en el seno de las familias vallenses.

