Para celebrar Día de la Independencia, músicos tuxtepecanos Valery Peon y Souls Rock ofrecerán un concierto virtual

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la frase “¡Por que el Rock vive y no muere!” es como se promociona el show de los músicos tuxtepecanos Valery Peon y Souls Rock, quienes ofrecerán un concierto a través de Facebook este 15 de septiembre, con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Este evento es organizado por “Organización Neón 103” a cargo de Rigoberto Tinoco, quien hace algunos días también realizó una transmisión especial con motivo de su XXXIII aniversario.

Los cantantes Valery Peón y Dave Illescas (vocalista de Souls), han sido integrantes de varios grupos de rock pop de la Cuenca del Papaloapan, y en sus redes sociales han estado invitado al público a que se unan a la transmisión y a la vez se han estado preparando con un repertorio musical muy mexicano.

La transmisión será este martes 15 de septiembre a partir de las 9 de la noche a través de Facebook y de la página de Organización Neón, para que desde nuestros hogares tengamos una opción más de entretenimiento y seguir cuidándonos del COVID-19.

