Llama Presidente de Tuxtepec, a no bajar la guardia contra el covid

-Aprueban nuevas medidas contra el covid para el municipio

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la sesión de cabildo de Tuxtepec, en donde se aprobaron nuevas medidas, se dio a conocer que el municipio de Tuxtepec reporta 189 defunciones en los últimos 5 meses, por lo que piden seguir con las medidas y no bajar la guardia.

El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez llamó a los ciudadanos a seguir con las medidas y así avanzar al color amarillo en este semáforo epidemiológico, ya que de no hacerlo podríamos regresar al semáforo rojo.

Por lo tanto aprobaron medidas para Tuxtepec, las cuales serán a partir de este 15 de setiembre al 28 de septiembre, en donde nuevamente sesionarán para informar las nuevas medidas.

Entre las medidas que aprobó el cabildo son la de uso obligatorio del cubrebocas, continuar con la sanitización de los espacios públicos, atendiendo los mercados Central y el Flores Magón, así como el IMSS, el hospital regional de Tuxtepec, centros comerciales, las terminales, el palacio municipal, además seguirán con los módulos de concientización del uso correcto del cubrebocas, aplicación de gel y la sana distancia, los cuales estarán en puntos estratégicos.

El uso de la unidad deportiva solo será para actividades individuales, seguirán los tequios por la salud en algunas comunidades y colonias, para disminuir el riesgo de contagios, así como la descacharrización de las mismas.

Otras de las medidas son la suspensión de bebidas de lunes a domingo después de las 6 de la tarde, de igual forma aprobaron suspender los eventos públicos y privados por el 15 de septiembre, las fiestas patronales y los eventos deportivos quedan prohibidos, y se permitirán los cultos religiosos al 25% de la capacidad del lugar en donde se realicen.

