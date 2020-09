Impulsa Gobierno de Oaxaca mecanización del campo para mejorar la productividad

-El gobernador Alejandro Murat firmó como testigo de honor un convenio de colaboración entre la Sedapa y empresas distribuidoras de maquinaria agrícola, para financiar tractores



-Serán 126 máquinas que beneficiaran a 630 productores, aumentando la producción en un 20% en 38 mil hectáreas



-También se firmó un convenio para la adquisición de 200 mil identificadores pecuarios

Comunicado

Santa Lucía del Camino, Oax. 14 de septiembre de 2020. Con el propósito de hacer más eficiente las tareas en el campo oaxaqueño, y con ello lograr la competitividad y productividad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) firmó un convenio de colaboración con empresas distribuidoras de maquinaria agrícola.



Al firmar como testigo de honor, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, señaló que este acuerdo fortalecerá el Programa de Mecanización Agropecuaria, en el que a través de un esquema de financiamiento les permitirá a las y los productores la adquisición de maquinaria.



“El convenio permitirá que las plantas distribuidoras, el Gobierno y los productores sumen recursos para la adquisición de tractores. Estas 126 máquinas que hoy comprometemos en un esfuerzo coordinado, beneficiarán a 630 productores para mecanizar 38 mil hectáreas y aumentar su producción en un 20%”, destacó.



Murat Hinojosa agregó que gracias a este esfuerzo Oaxaca se pone a la vanguardia en apoyo a la mecanización del campo, como el primer estado que celebra este tipo de alianza Pública-Privada. Con esta aportación económica del Gobierno Estatal y la iniciativa privada, se invertirán 92.87 millones de pesos de manera directa y 400 millones de pesos de manera indirecta en las actividades agropecuarias.



Firmaron este convenio en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el titular de la Sedapa, Gabriel Cué Navarro, y representantes de las empresas Massey Ferguson, John Deere, New Holland, Kubota México y Mc Cormick.



Unen esfuerzos Gobierno de Oaxaca y sector ganadero para mejorar la comercialización del sector



El gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó también la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y las uniones ganaderas regionales del Norte de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec y de la Costa de Oaxaca; con el propósito de mejorar la comercialización de este sector.



Este acuerdo que forma parte del Programa de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Identificación Animal Bovina en Oaxaca, pretende reactivar la economía en las regiones donde tiene presencia el esquema, por ello, el Mandatario Estatal señaló como apremiante que mediante el mismo, se establezca la identificación animal individual de carácter permanente, a fin de evitar el robo de ganado.



“En esta primera etapa se adquirirán 200 mil identificadores, con una inversión de 9.6 millones de pesos, gracias a un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado y las uniones ganaderas de las regiones del Papaloapan, Istmo y Costa. El Programa de Fortalecimiento al Sistema de Identificación Animal permitirá cumplir mejores expectativas de comercialización de bovinos”, señaló.



Con este programa se pretende la adquisición de un total de 400 mil identificadores pecuarios, en favor de la misma cantidad de productores del estado, con una inversión de 18 millones de pesos al finalizar el mismo.



Asimismo, Murat Hinojosa destacó la importancia del sector ganadero para el desarrollo económico del estado, toda vez que en los años recientes, Oaxaca ha aportado al país productos destacados como carne en canal de bovino, porcino, caprino y ave, así como la leche de bovino.



“Este convenio nos permite hacer equipo para fortalecer el sector agropecuario y dar valor agregado a esta cadena productiva tan importante para nuestra economía. Hoy el sector ganadero vive una nueva etapa, donde se hace patente la gran labor que desarrolla la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas”, puntualizó.



Este convenio fue signado por la Sedapa, a través de su titular Gabriel Cué Navarro y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario