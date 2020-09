Diseñan plan emergente, para comercio de Tuxtepec

-La finalidad es apoyar a los comerciantes del municipio, que han sido afectados económicamente



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que son más de 240 los negocios que han bajado sus costinas en el centro de Tuxtepec, el Regidor de comercio Alberto Reyes Conti, dijo que están diseñando un plan emergente para reactivar la economía de este sector.



Explicó que ya están diseñando este plan, sin embargo no serán apoyos económicos, pero sí serán apoyados con el pago de impuestos, por lo tanto este plan contempla los descuentos para el próximo año, en el pago de predial, agua y basura.



Así mismo, van a buscar abrir una ventanilla de gestión rápida, con la finalidad de que si hay el interés de una empresa en instalarse en Tuxtepec, lo haga de manera rápida y además de otorgarle descuentos en algunos servicios y así a su vez al instalarse haya más fuentes de empleo.



El Regidor, puntualizó que este plan ya lo están preparando con la finalidad d que lo más pronto posible se presente, y así los comerciantes del municipio sean apoyados, ya que este sector comercial ha sido uno de los más afectados en el estado, y en Tuxtepec, y prueba de esto son las cortinas que bajaron de manera definitiva.



Agregó además que han estado tocando puertas con diversas empresas para que vengan a instalarse en el municipio y con esto, reactivar poco a poco la economía y traer empleos, ya qe con el cierre de los negocios, hubo muchos desempleados.

