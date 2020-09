Cristo Negro de Otatitlán llegó a Tuxtepec, los ciudadanos salieron a recibirlo

-Este año, el recorrido que hace esta imagen, fue diferente

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, minutos antes de las 8 de la mañana la imagen del Cristo Negro arribó a Tuxtepec, como parte del recorrido que realizó este 14 de septiembre por varios municipios, y que año con año realizaban por el río.

Este año, fue diferente, no fue por el río como se hace cada 13 de septiembre, en este 2020, debido a la contingencia, la imagen recorrió municipios vecinos, con la finalidad de que lo apreciarán, sin embargo a pesar de los llamados de las autoridades en no tocar la imagen y en no aglomerarse, muchas personas acudieron al llamado.

Al arribar, fue recibido por Tuxtepecanos, en este punto el Obispo de la Diócesis de Tuxtepec, José Alberto González Juárez, en donde señaló que la llegada del Cristo es un signo de consuelo y de esperanza, en estos días difíciles para muchas familias.

Posteriormente recorrió el muro boulevard, en donde algunas familias salían a recibirlo, al llegar a la calles Allende y el muro, dio la vuelta para regresar nuevamente, recorrido que se realizó de manera rápida, y en donde ya había un poco más de personas que salían a apreciar al Cristo Negro.

El recorrido terminó en el puente Caracol, en donde la imagen siguió hasta los municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, posteriormente pasó por las comunidades de Tuxtilla, Tlacojalpan y así arribar a Otatitlán, de donde salió a las 6 y media de la mañana.

El Cristo Negro iba postrado arriba sobre un remolque jalado por un tractor, adornado con flores, con la finalidad de que fuera apreciado desde lejos y no lo tocaran, esto debido a la contingencia.

En otros años, la réplica del Cristo negro es cargada por los feligreses, donde mujeres y hombres acompañados por cientos de pobladores y turismo religioso caminan cargando con fervor religioso, 15 kilómetros de carretera hasta llegar a Papaloapan, donde es oficiada una misa previa antes de embarcar en la balsa al Cristo Negro río abajo, sin embargo en este año debido a la contingencia los festejos será diferentes.

