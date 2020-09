Confirman dos casos de COVID-19 entre jugadores de Cruz Azul

josecardenas.com

La Liga MX confirmó que en Cruz Azul hay dos jugadores que dieron positivo a COVID-19, previo a su participación en la Jornada 10 del Torneo Guardianes 2020.

Por medio de un comunicado, informó que el equipo realizó pruebas de detección de COVID-19 a los integrantes del primer equipo: jugadores, cuerpo técnico y staff.

Los resultados, obtenidos el pasado viernes, indicaron dos casos positivos en jugadores. “Ellos no realizaron el viaje a Tijuana con el equipo, se encuentran en aislamiento y bajo observación”, detalló.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas ha presentado síntomas de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario