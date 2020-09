Avanza rehabilitación de unidad deportiva El Bosque en Tuxtepec

Tuxtepec, Oaxaca.- Por segunda semana consecutiva, se avanza en la rehabilitación de la unidad deportiva de la colonia El Bosque, en San Juan Bautista Tuxtepec, con la colaboración ciudadana y la brigada de Jóvenes Morena y el equipo de enlace en la Cuenca, de la Diputada Local, Laura Estrada Mauro.

Con el apoyo de un herrero y soldador, nuevamente volvieron a funcionar un cincuenta por ciento de los juegos infantiles del primer sector y se comenzó ya con la rehabilitación y pintado de la cancha de básquetbol y un gran avance en el retiro de la maleza, que ya permite tener una amplia vista del complejo deportivo.

Estrada Mauro agradeció: “Vamos a rescatar este espacio que estaba sin utilizarse, en el abandono, gracias a la férrea voluntad de los jóvenes Morena y un grupo de pobladores comprometidos con su entorno y un mejor futuro para los niños, adolescentes y población en general”.

Invitó a los ciudadanos a participar en la tercera fase, el próximo fin de semana, para poder rehabilitar el segundo sector de los juegos infantiles y la pista de atletismo, así como acondicionar el campo de fútbol.

“Habrá áreas especiales, para que en este momento de la pandemia, con la sana distancia y cupo limitado practiquen zumba y aeróbicos, con todas las medidas sanitarias”, detalló.

“Este compromiso lo vamos a cumplir, pero también le pedimos a los vecinos que cuiden su circuito deportivo, estos espacios que son para el sano esparcimiento familiar”, indicó.

Rescataremos este espacio público y será el precedente de acciones similares en comunidades y colonias.

“Nos encontramos recibiendo más peticiones de apoyo en diferentes colonias y comunidades, en donde existen canchas deportivas en situación de abandono, y con planeación y en la medida de las posibilidades se irán atendiendo a todos, porque con la suma de voluntades, se puede cambiar a Tuxtepec”, manifestó.

Agradeció la presencia del destacado músico Mario Tort y su hijo, quienes se sumaron a esta faena, con la convicción de servir.

“El propósito de nuestra vida, es dar de nosotros a la sociedad, para el bien común, por eso nos acercamos a Laura Estrada Mauro, porque el ejemplo arrastra”, reconoció el destacado compositor y tecladista.

La cita será en punto de las ocho de la mañana el próximo domingo 20 de septiembre, para poder culminar si es posible con esta gran encomienda.

