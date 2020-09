Anuncia Sol Rojo, movilizaciones a partir del 23 de septiembre en todo el estado de Oaxaca

-Hicieron un llamado a organizaciones y sindicatos democráticos para formar un frente amplio de lucha

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La organización “Sol rojo”, dio a conocer que a partir del próximo 23 de septiembre reanudarán sus jornadas de lucha, ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades estatales, dentro de esta acciones tienen contemplado realizar un plantón estatal.

Otra de las acciones que llevarán a cabo es una acción programada para el 26 de septiembre, fecha en que se cumplen seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, esto como muestra de solidaridad de los padres y madres de estos jóvenes.

Además comentaron que la lucha clasista de las organizaciones, es la única forma de construir la unidad contra las clases dominantes y gobernantes, por ello hizo el llamado a organizaciones y sindicatos democráticos, a conformar un movimiento amplio unitario y de combate, para detener la guerra contra el pueblo y el terrorismo de estado.

Señalaron que sus agremiados están listos en las ocho regiones para atender el llamado de la organización, afirmaron que accionarán de menos a más en correspondendia con la situación actual por la pandemia y de acuerdo a las decisiones que se tomen para cuidar a la población.

Este anuncio lo hicieron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca frente a palacio de gobierno, con el objetivo de que las autoridades atiendan y den solución a sus demandas entre las que se encuentran la presentación con vida de Ernesto Cernas García y justicia por el asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino.



