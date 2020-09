49% de los pacientes con covid, se atendió de manera particular: METRIKA

-Un 35% sí acudió a una instancia de salud pública



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Empresa Metrika Sureste a través de la encuesta número 19, que realizó a los Tuxtepecanos, dio a conocer que casi un 50% del total que fue consultado y que tuvo covid, decidió atenderse de manera particular y por lo tanto no están dentro de las cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



La encuestadora a través de graficas, mostró que un 49% de los Tuxtepecanos que fueron cuestionados y que tuvieron este virus se atendió en una clínica o consultorio privado, un 14% en el IMSS, un 4% en el ISSSTE, un 17% en el hospital regional y un 16% no acudió al doctor.



Otra de las gráficas que muestra, es sobre el gasto que hicieron las personas que tuvieron un familiar con covid, siendo un 46% que gasto de mil a 5 mil pesos, un 21% gasto de los 5 mil 1 peso hasta los 10 mil pesos; un 7% de los encuestados gasto de los 10 mil 1 peso hasta los 20 mil pesos, y un 7% gasto más de 50 mil pesos en combatir esta enfermedad.



La encuestadora, hizo también la pregunta sobre si les habían hecho la prueba de covid, siendo un 52 de los ciudadanos que respondieron que sí, y un 46% respondió que no, así mismo un 2% respondió no lo sé; sí mismo un 26% necesitó hospitalización y un 74% estuvo desde su casa, a base de tratamientos.



También informa a través de las graficas que un 25% de los encuestados que tuvo esta enfermedad no requirió oxigeno, y el otro 75% sí lo necesito, motivo por el cual la demanda de los tanques oxigeno aumentó en el municipio.



Esta empresa, desde el inicio de la contingencia ha mostrado los resultados de diversos estudios que ha realizando, enfocándose en mostrar el panorama de los casos y decesos, que se van confirmando de manera diaria.

