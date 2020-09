“Paulette” se fortalece a huracán en el Atlántico

-“René” y “Sally” también avanzan

Paulette se fortaleció a huracán categoría 1 mientras avanza por el Océano Atlántico junto con René y Sally, previéndose diferentes afectaciones para Estados Unidos, el Golfo de México y Bermudas, según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en Inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el SMN, el avance del huracán Paulette, junto con la depresión tropical René, no implicarían riesgos para la costa de México debido a la lejanía de estos dos fenómenos climáticos.

En tanto, se mantiene la vigilancia para la tormenta tropical Sally, la cual se ubica a 220 kilómetros al oeste de Saint Petersburg, en Florida, Estados Unidos, y a 690 kilómetros de nor-noreste de Cancún, en Quintana Roo.

Por el momento presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, con rachas de 110 kilómetros por hora, desplazándose hacia al oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Desde el NHC reportaron que Sally se mueve lentamente y “presenta un riesgo significativo de inundaciones repentinas en el sureste de Luisiana, el sur de Mississippi, el sur de Alabama y el Panhandle de Florida hasta el miércoles por la mañana”.

Bermuda se encuentra en alerta ante el posible impacto del huracán Paulette, el cual podría llegar este lunes al archipiélago atlántico, previéndose rachas de vientos al rededor de 144 kilómetros por hora, junto con fuertes vientos posible aumento de olas.



