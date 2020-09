Noé Ramírez reconoce el esfuerzo de médicos y trabajadores de la salud

-Son los héroes de hoy que no usan armas de fuego ni espadas y su misión de guerra es salvar vidas, destacó al conmemorar la Gesta Heroica de los “Niños Héroes”

Tuxtepec, Oaxaca.- En el acto con el que el Gobierno Municipal de Tuxtepec conmemoró el 173 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, afirmó que, “los héroes de hoy no usan armas de fuego ni espadas y su misión de guerra es salvar vidas, curar al enfermo y protegernos a todos”, al reconocer el trabajo de los médicos y profesionales de la salud que arriesgan su vida para salvar a los demás en esta pandemia del Covid-19.

Señaló que México hoy vive una guerra contra un enemigo imperceptible a la vista pero que ataca sin distinguir edades ni condición social, “el coronavirus cambió radicalmente nuestra existencia, no solo en México sino en el mundo, lo que antes era normal y cotidiano como saludarnos de mano o estrechar en un abrazo a quienes apreciamos hoy resulta un atentado a la salud”, asentó.

“Quiero en esta ocasión rendir homenaje a todos esos héroes de blanco, médicos y profesionales de la salud que en su diaria labor arriesgan su salud e incluso su vida para salvar la de alguien más”, enfatizó.

Abundó que el heroísmo y patriotismo tiene muchos pasajes en nuestro país, mexicanos que de momento se vuelven héroes dignos de admiración y respeto, como en todas las áreas al igual que la que se libró en el Castillo de Chapultepec, en la lucha contra el coronavirus hay pérdidas humanas, familias que quedaron incompletas ante la pérdida del padre, la madre o un hermano que ante un panorama adverso se enfrentan hoy a una nueva normalidad incierta.

Noé Ramírez Chávez, indicó que el legado histórico de los Niños Héroes deja como enseñanza la valentía, el coraje para luchar contra la adversidad y la firme decisión de sacrificarlo todo por alcanzar el objetivo, “son estos valores los que México requiere para salir adelante ante una nueva normalidad compleja que claramente diferenció lo esencial de lo que no lo es, que le dio un orden de prioridad a las cosas y nos volvió a enseñar esa vieja lección que dice que cuando tenemos salud lo tenemos todo”, abundó.

Para finalizar, externó: “México es historia, pero también su presente y su futuro, hoy nos toca a todos escribir un nuevo capítulo, levantar la vista y reconstruir nuestra vida, nuestro trabajo es fortalecer a este grandioso país que al vernos nacer sembró en cada uno el orgullo de ser mexicanos”.

Previamente, autoridades municipales, militares y representantes del Gobierno del Estado rindieron gonores a la Bandera Nacional Mexicana, ofrecieron una guardia de honor y depositaron una ofrenda flora en el monumento a los Niños Héroes, que se ubica sobre el bulevar “Francisco Fernández Arteaga”.

