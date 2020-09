Inician campaña de descacharrización y nebulización en Loma Bonita

-El edil dijo que la campaña durará dos semanas e hizo el llamado a la población a participar en esta campaña y a no bajar la guardia contra en Covid

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Este domingo se llevó a cabo una jornada de descacharrización por parte del gobierno municipal de Loma Bonita, el edil Raymundo Rivera Hernández dijo que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 3, se nebulizarán varias colonias del municipio y se colocará abate en los depósitos de agua.

Esta campaña de nebulización se llevará a cabo durante dos semanas, con el objetivo de eliminar criaderos y matar al mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, pues el objetivo es que no haya casos de estas enfermedades en el municipio.

Rivera Hernández dijo que este 14 de septiembre se limpiarán los campos deportivos del municipio y de las escuelas que tengan en sus instalaciones un campo de futbol, esto con el objetivo de tener estos espacios limpios y que no sean un foco de criadero de mosquitos.

Asimismo el edil pidió a la población para que participen en esta campaña, eliminando los cacharros de sus patios, también hizo el llamado a los dueños que tengan algún terreno valdío para que los limpien, pues de nada servirán estas acciones sin la participación de la población.

El edil pidió a la población que no bajen la guardia, pues a pesar de que el Loma Bonita ya no se han reportado casos positivos o muertes por Covid, el riesgo de contagio continúa, tanto que el estado de Oaxaca regresó al semáforo naranja, luego de dos semanas de haber estado en semáforo amarillo.

