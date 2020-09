Indice delictivo en la cuenca ha disminuido un 30 por ciento: SSPO

-Esto de acuerdo al último corte emitido por la Secretaría Técnica, mencionó que el resultado se debe al operativo “Fuerza reacción cuenca”

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En noviembre de 2019 se lanzó el operativo “Fuerza de reacción cuenca”, como resultado se ha logrado una disminución del 30 por ciento en los delitos de alto impacto y una reducción constante en los homicidios dolosos, esto de acuerdo al último reporte emitido por la Secretaría Técnica.

El Secretario de Seguridad Pública Raul Ernesto Salcedo Rosales dijo que este resultado se logró gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, además de que muchos ayuntamientos piden que sea la SSP la que ponga a los directores de las policías municipales.

Agregó que gracias a esta coordinación, se ha logrado implementar una estrategia uniforme, con lineamientos específicos enfocados al fortalecimiento del despliegue institucional, depuración, capacitación y profesionalización de los policías municipales, así como contar con un registro único de policías.

Por su parte el Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez dijo que como autoridad harán lo que les corresponden en materia de preveción del delito y aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo por parte de la Secreraría de Seguridad Pública en las campañas de sanitización que sehan realizado durante la pandemia.

Salcedo Rosales dijo que lo que sigue es reforzar la estrategia en ciertos sitios, en el caso de Tuxtepec se comprometió a mejorar el equipamiento balístico, las condiciones de infraestructura de la estadía de los policías, mejores armas, más personal más unidades y más contacto ciudadano.

