Impugnan Zavala y Calderón negativa a México Libre

EXCELSIOR

Acompañados por decenas de simpatizantes, Margarita Zavala y Felipe Calderón acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar la decisión del Consejo General de negar el registro de México Libre como partido político nacional.



“Nos asiste la razón, porque esta negativa no tuvo ni motivación ni fundamento”, arengó Felipe Calderón al llegar a la sede del INE, donde minutos después Margarita Zavala y los abogados de México Libre entregaron la impugnación en la Oficialía de Partes del INE, después de que el documento pasó por las manos de decenas de simpatizantes, con el afán de contagiarle la “buena vibra” de todos los militantes.

Pero además del recurso de impugnación, tres integrantes de México Libre presentaron juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

Margarita Zavala, dirigente nacional de México Libre dijo que “porque sabemos luchar con responsabilidad; lucharemos sin odio y sin violencia para obtener el registro de México Libre. México Libre cumplió con todos los requisitos de ley para ser partido político, y no fueron pocos, pero los cumplimos todos y, por eso, hoy somos un camino para México; un camino de oposición”.

Añadió que “no vamos a permitirles que los millones de mexicanas y mexicanos que no estamos de acuerdo con la forma en que se conduce el país nos quedemos callados en nuestras casas. Se equivocan. Ni nos van a callar ni nos van a detener”.

Destacó que la decisión del INE “violó el principio de legalidad, porque no hubo la individualidad correcta de la sanción, porque se violó el principio de certeza, de seguridad jurídica, de confianza legítima, de presunción de inocencia, de conservación de los actos válidos administrativos, porque se violaron todos los derechos procesales”.

De igual forma, dijo que “tenemos confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí estamos, defendiendo los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Aquí estamos presentando la impugnación que corresponde”.

Fausto Barajas, coordinador nacional de México Libre, informó que presentaron pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que recuerden que los ojos de miles de ciudadanos están sobre ellos; que son miles de ciudadanos que no aceptan que un solo hombre decida quién puede y quién no puede participar en política.

Añadió que México libre ganará la batalla legal y después ganará las elecciones del 2021, lo que estalló los gritos de respaldo de las decenas de simpatizantes que se dieron cita en la explanada del INE.

Comentarios

