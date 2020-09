Grito de Independencia en Jalapa de Díaz será virtual, afirma el Presidente Municipal

-El edil dijo que existe preocupación ante rumores de que podrían estar reactivando las escuelas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal que preside Jesús Ernesto García Velázquez, realizará las fiestas patrias de manera virtual, para evitar que haya aglomeración de personas y así evitar que haya un brote de contagios de Covid, por ello ya se encuentran realizando los preparativos para la transmisión del grito de independencia.

El edil comentó que los Servicios de Salud de Oaxaca les notificaro que las actividades con motivo de las fiestas patrias debían ser suspendidas, por ello es que tomaron la decisión de realizar el grito de independencia de manera virtual y a puerta cerrada, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población.

Cabe mencionar que debido a la pandemia por Covid, el gobierno del estado decidió realizar el grito de independencia a puerta cerrada y suspender el desfile del 16 de septiembre, para evitar exponer a la población a un posible brote de contagios, esta medida ha sido tomada por los ayuntamientos, incluyendo a Jalapa de Díaz.

Una de las preocupaciones que existen es que al parecer piensan reactivar las escuelas, lo cual no debería ser, sobre todo porque se expondrían a los niños y niñas a que se contagien de Covid, pues el edil dijo que por la edad de los menores podrían no seguir las medidas de prevención.

Hace algunas semanas se inauguró una farmacia tradicional, la cual está funcionando bien, incluso el edil dijo que se está buscando la capacitación para los setenta médicos tradicionalistas, sin embargo debido a la pandemia el número de médicos tradicionales se han dedicado a otras cosas pues no tenían ingresos por las afectaciones de la pandemia.

