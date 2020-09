Estado y Municipio trabajan para garantizar la tranquilidad de los tuxtepecanos

-La disminución considerable de homicidios dolosos ha permitido a Tuxtepec dejar de ser parte de los municipios con hechos constantes de violencia

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, el Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, sostuvieron una importante reunión en la cual reiteraron la disponibilidad y el compromiso de ambas partes para seguir trabajando en total coordinación para garantizar la tranquilidad de las familias de Tuxtepec.

En el encuentro destacaron que en la región de la Cuenca del Papaloapan y en especial en Tuxtepec ha bajado de manera considerable el número de delitos, en el caso de los homicidios dolosos en los últimos meses, mencionando que en el mes de julio se tuvieron 2 eventos, agosto 2 y en lo que va del mes de septiembre no se tiene registrado ningún hecho de este tipo, lo que ha permitido a este municipio dejar de ser parte de los escenarios con hechos constantes de violencia.

En su participación en esta reunión en la que también se encontraban representantes de las policías Estatal, Vial y Municipal, el Presidente tuxtepecano afirmó que en cuanto a las acciones de seguridad, los esfuerzos van encaminados sobre la prevención teniendo 2 acciones como base, una la mejor distribución estratégica de las unidades de proximidad social en la calle, así como acciones preventivas y reactivas con el operativo conjunto y permanente con las corporaciones de la Seguridad Pública Estatal, Policia Vial y PABIC.

Noé Ramírez Chávez informó que en cuanto al orden público, en la Comisaría se reciben un promedio de 25 llamadas diarias de auxilio, de las cuales el 90 por ciento atiende la Policía Municipal y aquellos llamados en que no se atienden es porque alguna de las corporaciones con las que se trabaja en conjunto ya prestó el apoyo que requerían.

Mencionó que con el apoyo y respaldo del Estado se logrado una buena administración de los recursos de Seguridad Pública y se refuerzan con capacitaciones constantes a los elementos además de hacerles entrega de incentivos por parte del Gobierno Municipal.

El edil también expuso que el compromiso social que tiene la Policía Municipal con la ciudadanía se manifiesta en esta pandemia con acciones de sanitización de espacios públicos como son mercados, plazas comerciales, terminales de autobuses y espacios de recreo, actividad que realizan todos los días, reconociéndoles por este esfuerzo .

El Alcalde tuxtepecano dio a conocer los eventos que se han presentado y en los que ha intevenido la Policía Prevetiva Municipal y ha brindado apoyo junto a las demás fuerzas del orden en los últimos meses son: homicidios dolosos 2 en julio, 2 en agosto y ninguno en lo que va del mes de septiembre.

Por faltas administrativas se detuvieron: 140 en julio, 118 en agosto y 51 en este mes de septiembre; se han puesto a disposición del Juez Municipal 25 vehículos en el mes de julio, 17 en agosto y 5 en este mes y se han atendido de julio a septiembre entre 23 y 25 llamadas diarias de auxilio.

Para finalizar, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, reconoció la disposición del Gobernador Alejandro Murat para trabajar de manera articulada y coordinada por el impulso decidido que brinda la Estrategia de Seguridad de la mano del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, para reforzar la seguridad y proporcionar la tranquilidad que demanda la ciudadanía tuxtepecana.

