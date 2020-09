Entrega IEEPO lotes de mobiliario y equipo a Centros de Atención Múltiple

-Cumple el IEEPO con la atención a solicitudes realizadas por los CAM de San Lorenzo Cacaotepec y San Juan del Estado a la señora Ivette Morán de Murat

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de septiembre de 2020.- Trabajar por la niñez oaxaqueña, en especial por quienes presentan una discapacidad, es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, labor a la que se suma el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con la entrega de mobiliario y equipo para el mejoramiento de las instalaciones de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

En el marco del programa “Tequio por mi CAM” y en cumplimiento a solicitudes realizadas por directivos, madres y padres de familia ante la Presidenta del DIF Estatal, el IEEPO institución que dirige, Francisco Ángel Villarreal, entregó lotes de mobiliario y equipo a los centros de Atención Múltiple número 56 de San Lorenzo Cacaotepec y número 59 de San Juan del Estado, en beneficio de 82 alumnas y alumnos.

En representación del IEEPO, el jefe de la Unidad de Educación Especial, Joaquín Bernal Fernández, acompañado de los delegados de Servicios Educativos en el Sector Poniente, de la región Valles Centrales, Julio César Alonso Chávez, y regional de Valles Centrales del Sistema DIF Oaxaca, Joel Iván Martínez Reyes, llevaron los apoyos consistentes en mesas, sillas, pizarrones, así como material de aseo y desinfección, deportivo y de oficina.

La presidenta del Comité de Padres de Familia del CAM 56 de San Lorenzo Cacaotepec –que atienden a 22 niños y jóvenes-, Blanca Gutiérrez García, e integrantes del mismo, agradecieron la rápida respuesta recibida para contar con el mobiliario que principalmente será utilizado por los estudiantes de Secundaria. Asimismo, el presidente municipal del lugar, Alfonso Mendoza Cruz, resaltó que se cumple la palabra empeñada por el gobernador y su esposa.

En San Juan del Estado, la directora del CAM número 59, Beatriz Adriana Ramírez Quintas, dijo sentirse feliz porque su petición, realizada a inicios de la semana pasada a la señora Ivette Murat de Morán fue escuchada y atendida con prontitud. “Para los niños significa una ganancia muy grande, va a ayudar a que su aprendizaje sea en mejores condiciones y estén cómodos”, comentó.

También el presidente del Comité de Padres de Familia, Alfredo López Jiménez, expresó su agradecimiento ya que el plantel donde 60 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con la discapacidad y otros factores cursan sus estudios, con el apoyo de la Presidenta Honoraria del DIF-Oaxaca, ha ido mejorando sus condiciones.

