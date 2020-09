Desde Oaxaca, Mario Delgado llama a la unidad en MORENA

-Dijo que MORENA debe seguir siendo del pueblo, porque así se fundó el partido

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En su visita a la ciudad de Oaxaca, el Diputado Federal y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA Mario Delgado, hizo un llamado a la unidad y reorganización, factores que deben ser determinantes en el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional.

Agregó que MORENA debe seguir siendo un instrumento de la gente, que la gente decida, pues el partido es un instrumento de lucha del pueblo de México, por ello afirmó que no se debe permitir que solo unas cuantas personas decidan el rumbo del partido y por ello la gente decide en MORENA.

Una de las propuestas que impulsará Mario Delgado desde la dirigencia de MORENA, es que haya congruencia, para ello dijo que el partido renunciará al cincuenta por ciento de las prerrogativas que reciben y que ese dinero se le entregue al gobierno federal, para que se compren las vacunas y se distribuyan de manera gratuita a la población.

Además dijo que MORENA se fundó sin dinero, con el esfuerzo de millones de mexicanos, de esta manera el partido demostró que se puede hacer política sin dinero, pues muchas personas iban casa por casa para que la gente firmara y así el Movimiento de Regeneración Nacional se convirtiera en un partido político.

Delgado Carrillo dijo que para continuar con el camino de la transformación, se deben brindar más y mejores espacios a las mujeres, a los pueblos indígenas y terminar con la violencia de género y política en contra de las mujeres, así como brindar espacios a los jóvenes.

El Diputado Federal llegó a la ciudad de Oaxaca y fue recibido en el aeropuerto Benito Juárez por un grupo de legisladores entre los que se encontraban Irineo Molina Espinoza, Armando Contreras, Carol Antonio Altamirano y la Senadora de la República Susana Harp, entre otros.

