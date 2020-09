Denuncia Guerreros Tuxtepecanos a jóvenes que botean engañando a la gente

-De acuerdo a imágenes en redes sociales, se ve a estos jóvenes pidiendo dinero sin distintivos de Guerreros Tuxtepecanos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La agrupación Guerreros Tuxtepecanos denunció por medio de su cuenta oficial en las redes sociales, que hay personas que están realizando boteos en las calles de Tuxtepec, sin el respaldo de esta organización que se dedica a apoyar a niños que padecen leucemia.

Guerreros Tuxtepecanos menciona que algunas personas les hicieorn llegar imágenes de un grupo de jovenes boteando pidiendo ayuda (dinero) para ayudar a niños con cáncer y que lamentablemente han visto a estos mismos jóvenes comprando ropa y otros accesorios con el dinero que la gente les da de buena fe.

Asimismo la agrupación agradeció el apoyo de las personas que siempre los han ayudado para recaudar fondos y así los niños y niñas puedan ir a sus terapias en la ciudad de Puebla principalmente y señalan que a pesar de no ser una A.C., están buscando este registro para así poder tener la posibilidad de gestionar apoyos.

Cabe mencionar que cuando Guerreros Tuxtepecanos realiza un boteo, siempre lo hacen en grupo, portando playeras que los distingan y sus botes son de color naranja, además siempre dan a conocer las actividades que realizarán en los medios de comunicación y en su página oficial en facebook.

Aquí dejamos la publicación que hizo Guerreros Tuxtepecanos sobre esta situación:

Guerreros tuxtepecanos no respalda estos boteos.

Buenas tardes familia y amigos de Tuxtepec hoy nos llego un mensaje y una serie de fotos donde se muestra a unos chicos en el centro de esta ciudad boteando y pidiendo apoyo (dinero) para niños con cáncer y nos preguntan si somos nosotros. (no no somos nosotros)

Lamentablemente después de hacer su boteo los ven comprando en el centro ropa y otros accesorios para ellos mismos.

De igual forma queremos agradecerles por todo el apoyo que siempre nos brindan porque nuestros niños realmente necesitan y realmente sufren de esta enfermedad leucemiadesafortunadamente hay gente maliciosa que lucra con estos casos queremos comentarles que en Tuxtepec aún no tenemos una A. C. de niños con cáncer y es algo por lo que guerreros tuxtepecanos también esta luchando.

Guerreros tuxtepecanos tiene sus botecitos color naranja y siempre vestimos con nuestro logo que nos distingue. Aunado a eso siempre vamos en grupo y tenemos esta paguina en Facebook para cualquier aclaración e información.

Ala persona q nos hizo llegar esta información le agradecemos.

Gracias a todos por preocuparce por nuestros niños.

Ayudemos a los que lo necesitan

NoAlLucro

GUERREROS TUXTEPECANOS.

JUNTOS POR NUESTROS NIÑOS

QUE LUCHAN CONTRA LA LEUCEMIA 🎗️🧡.

