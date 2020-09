Debemos ser cuidadosos al aprobar el paquete fiscal afirma Diputado Benjamín Robles

-En cuanto a la encuesta para enjuiciar a ex presidentes, el legislador dijo que le gustaría verlos en la cárcel

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal Benjamín Robles Montoya comentó que serán cuidadosos al momento de aprobar el paquete fiscal, sobre todo porque la economía mundial está cayendo alrededor del cinco por ciento, algunos países tienen una caída del 20 por ciento, en el caso de México la economía ha perdido entre 8 y 20 puntos.

Sin embargo dijo que la situación podría ser peor y que esto se debe a que el Presidente López Obrador no se endeudó como lo hicieron otros países, por ello afirmó que serán cuidadosos al momento de aprobar el paquete económico para el próximo año y afirmó que no habrá aumento de impuestos.

Uno de los objetivos es que la mayoría de los recursos se vayan a los programas sociales, a la base de la pirámide, como ejemplo mencionó que en Amatitlán en la región mixteca le comentaron unos campesinos que si no fuera por el programa sembrando vidas, no habrían sabido qué hacer durante la pandemia.

En ese sentido el legislador dijo que no se puede hacer lo que se hacía cuando se entraba a una crisis, subir impuestos o el precio de las gasolinas, que terminaban afectando al pueblo, ahora dijo, es el gobierno el que debe “apretarse el cinturón” y seguir con la política de no condonar impuestos.

Robles Montoya dijo que es importante enjuiciar a los ex presidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por todos los actos de corrupción que cometieron en sus mandatos.

Detalló que Peña Nieto se está gastando el dinero del pueblo en Europa, así como el desvió de recursos de Felipe Calderón, los negocios al amparo del poder de Vicente Fox, en el caso de Zedillo dijo que en ese sexenio se convirtió una deuda privada en una deuda pública, como ejemplo dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 700 mil millones de pesos, tan solo de intereses.

Agregó que Salinas de Gortari es el creador de las políticas neoliberales que incrementó la pobreza en el país, por eso reiteró la importancia de lograr enjuiciar a los ex presidentes y espera que todos ellos pisen la cárcel por el gran daño que le hicieron al país.

