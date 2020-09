Con 50 nuevos contagios, Oaxaca llega a los 14 mil 726 casos de COVID-19

-Registra SSO 496 casos activos en la entidad, 12 mil 871 pacientes recuperados y un deceso más

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 12 de septiembre de 2020.- Con 50 casos positivos y un deceso por COVID-19 en las últimas 24 horas, la incidencia acumulada de la epidemia en Oaxaca, llegó a los 14 mil 726 pacientes confirmados y mil 359 fallecimientos a causa del virus.

El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, aseguró que al corte de la jornada de este sábado 12 de septiembre, la cifra de personas contagiadas en los últimos 14 días alcanzó los 496.

Valles Centrales es la Jurisdicción Sanitaria con la mayor incidencia al reportar 394 casos, seguida de la Mixteca que registró 48, el Istmo 19, Costa 17, así como Tuxtepec y Sierra nueve, respectivamente, enfatizó.

El funcionario aseveró que a la fecha se identificaron 21 municipios con contagios nuevos, dentro de los que destacan: Oaxaca de Juárez con 19, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa y Tlalixtac de Cabrera con tres, el resto dos y uno.

Señaló que se tienen en espera de resultado 822 muestras y seis mil 509 han dado negativo, mientras que 12 mil 871 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Asimismo, se tiene el informe de 952 profesionales de enfermería que dieron positivo a la prueba de COVID-19, 721 médicos y 679 de otros perfiles.

Indicó que del total de confirmados, seis mil 696 son mujeres y ocho mil 030 hombres; tres mil 170 han requerido atención hospitalaria y 11 mil 556 cursaron el padecimiento en aislamiento domiciliario.

Añadió que del total de decesos suscitados en la entidad a causa del nuevo coronavirus, 66% eran del sexo masculino y 34% del femenino; los adultos mayores de 65 años y más concentran el rango más alto con 610 fallecimientos, seguido de 50 a 59 años con 327, y el de 60 a 64 años con 187.

El director de Atención Médica agregó que el 39.1% de víctimas fatales presentó diabetes, 37.5% hipertensión arterial, 26.9% obesidad y 6.8% insuficiencia renal.

Describió que respecto a la atención médica, el día de hoy la entidad presenta 29.8% de ocupación hospitalaria de manera global; por institución los SSO notificó 29.2%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 71.4%, el nosocomio de la Niñez Oaxaqueña 50%, la SEDENA 13.4%, el ISSSTE 32.8%, IMSS 35.6%, IMSS-Bienestar 26.3%, PEMEX 33.3%, SEMAR 17.6% y centros privados 37.5%.

Finalmente, Azamar Cruz insistió que es indispensable la colaboración de la sociedad en la adopción estricta de las medidas de higiene, al salir de casa se debe usar siempre cubrebocas, evitar tocarlo mientras se usa, no compartirlo, lavarse las manos antes y después de usarlo, cortar y desecharlo de manera responsable; si es de tela se debe lavar antes de utilizarlo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario