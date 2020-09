Registran los SSO 84 casos nuevos de COVID-19 en 30 municipios

-Ante la temporada de lluvias recomiendan eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de septiembre de 2020.- El jefe del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Jorge Concha Suárez, informó que al corte epidemiológico de este viernes 11 de septiembre se tienen contabilizados 84 contagios nuevos de COVID-19 en 30 municipios, sumando 14 mil 676 casos acumulados en la entidad.



En representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, Concha Suárez señaló que se han notificado 21 mil 896 casos, de los cuales 6 mil 493 han sido negativos, hay 727 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 12 mil 801 se han recuperado, y lamentablemente se registraron seis defunciones, sumando mil 358 decesos de manera acumulada.



Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 9 mil 747 casos confirmados y 648 defunciones, Tuxtepec mil 634 y 237 defunciones, Istmo mil 495 y 268 defunciones, Mixteca 916 y 91 defunciones, Costa 635 y 73 y la Sierra 249 y 41 defunciones.



Los 84 casos nuevos se distribuyen en 30 municipios, siendo el que mayor número de casos registra, Oaxaca de Juárez con 26, Santa Lucía del camino, seis; Santa Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León cinco cada uno; San Pablo Etla y El Barrio de la Soledad cuatro cada uno; el resto tres, dos y un solo caso.



El funcionario dijo que de los 517 casos activos, estos se distribuyen en la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales con 399, Mixteca 57, Istmo 21, Costa 20, Sierra 11 y Tuxtepec nueve.



De las mil 358 defunciones, los grupos de edad más afectados son el de 65 y más años, el de 50 a 59 años y el de 60 a 64 años, con 609, 327 y 187 respectivamente. Por sexo, 898 han sido hombres y 460 mujeres; las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



En relación a la ocupación hospitalaria global hay un 32%; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) presenta 82.1%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, Sedena 13.3%, ISSSTE 34.4%, IMSS régimen ordinario 38.1%, IMSS Bienestar 26.3%, Pemex 33.3%, y Semar 17.6% sin ventilador 36% y con ventilador el 25.7%.



Sostuvo que en caso de presentar síntomas como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y diarrea, deben llamar a los teléfonos 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741. De acuerdo a los síntomas los especialistas le dirán qué hacer, como el quedarse en casa donde personal médico le dará seguimiento a través de llamadas telefónicas.



También se le indicará a qué unidad médica de primer contacto debe asistir para una valoración directa y si requiere hospitalización le darán una hoja de referencia a un hospital COVID.



Abundó que el uso de cubrebocas salva vidas, al salir de casa debe usarlo siempre, debe cubrir la nariz y boca, quitarlo por detrás sin tocar el frente, córtalo y deséchalo posterior a su uso, evitando tocarlo; asimismo, no se debe compartir, y se debe lavar constantemente manos antes y después de usarlo.



Ante la temporada de lluvias, dijo que se incrementan los casos de dengue en el estado, por lo que incitó a la población a que se sumen a las acciones que realiza el Gobierno del Estado y los SSO, como son saneamiento básico de la vivienda, lavar todos los recipientes donde se acumule el agua, taparlos y voltearlos, también tirar todo lo que no sirve en casa, hacer eliminación masiva de criaderos, recordando que sin larvas no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.



