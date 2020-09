Pide Congreso a Ejecutivo estatal difundir en municipios ley “antichatarra”

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de septiembre de 2020. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, solicitó al Ejecutivo estatal acciones tendientes a difundir, en los 570 municipios de la entidad, la reforma que prohíbe la venta y regalo de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad.

El 5 de agosto, la representación popular aprobó la adición al Artículo 20 Bis a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. El día 4 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por parte del Ejecutivo Estatal.

En entrevista radiofónica, el representante popular indicó que para que dicha disposición jurídica cumpla con el objetivo de velar por la salud de las personas menores de edad, debe existir un trabajo coordinado en materia de difusión, entre las autoridades estatales y municipales.

Recibió con beneplácito que en los centros comerciales, que ya se prohíbe la venta de alimentos ´chatarras´ y bebidas azucaradas. “Esperemos que el gobierno del Estado inicie una campaña para llevar a todo Oaxaca la información a fin de garantizar la salud de las niñas y niños oaxaqueños”, apuntó.

También, llamó a los padres de familia a generar conciencia entre los niños y las niñas acerca de las afectaciones que resultan al consumir alimentos de alto contenido calórico.

Asimismo, consideró necesario reforzar el sistema educativo incrementando las actividades deportivas y capacitación nutricional. En este sentido, anunció que serán considerados en la reforma educativa local.

Respecto a las inconformidades que surgieron con la prohibición de la venta de productos denominados “chatarra”, por parte de empresarios, indicó que la semana pasada se realizaron reuniones con representantes de industrias alimentarias, los cuales, plantearon diferentes propuestas para complementar la legislación en mención.

Sosa Villavicencio, reiteró el compromiso de la LXIV Legislatura de ser un congreso abierto a escuchar las voces de las y los oaxaqueños.

