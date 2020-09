Gobierno de Tuxtepec suspende simulacro de sismo por Covid-19

-Estaba programado para este 19 de septiembre para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar riesgos de contagio de Covid-19, el Gobierno Municipal de Tuxtepec que dirige el Presidente Noé Ramírez Chávez, decidió suspender los simulacros de evacuación que se han realizado en años anteriores para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, en adhesión a la disposición del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Cabe mencionar que estas actividades tienen como fin preparar a la población para una mejor respuesta ante eventuales desastres naturales, sin embargo, en esta ocasión no se realizarán al no existir condiciones ante la pandemia del Covid-19.

Ante esta determinación, las autoridades municipal exhortan a los ciudadanos a practicar tareas de prevención de sismos, para que puedan identificar lugares de peligro potencial al interior de sus viviendas y fuera de ellas y en estos tiempos de pandemia deben de aprender que deben contar con una mochila que contenga cubrebocas, gel antibacterial y documentos personales.

Es de mencionar que una de las prioridades que tiene el Gobierno del Presidente Noé Ramírez Chávez es fortalecer el trabajo bajo la premisa de la prevención, principalmente en el tema de los sismos y en este caso especial para que la población sepa qué hacer antes, durante y después de un evento de este tipo.

Sin embargo, debido a las disposiciones que se tienen de parte de las autoridades federales y del Gobierno del Estado de Oaxaca, con respecto al Covid-19 y el riesgo que se tiene ante este padecimiento, se decidió no realizar el simulacro, para evitar aglomeraciones, y para no poner en riesgo a las personas que participarían en esta actividad.

Es importante recordar que si ocurre un sismo significativo, la población debe seguir las recomendaciones de Protección Civil y atender las medidas sanitarias.

