Gobierno de Tuxtepec llama a enfrentar unidos la lucha contra el coronavirus

-El regidor José Humberto Villamil en representación del Presidente Noé Ramírez encabezó el “Tequio por la Salud” en La Mina

Tuxtepec, Oaxaca.- “El Gobierno de Tuxtepec sigue apelando a la unidad de los tuxtepecanos y le apuesta a enfrentar unidos con la sociedad esta lucha contra el Covid-19, un virus que es un enemigo invisible y mortal”, afirmó el regidor de Servicios Públicos, José Humberto Villamil Azamar al encabezar el “Tequio por la Salud” en la comunidad de La Mina en representación del Presidente Noé Ramírez Chávez.

Mencionó que el “Tequio por la Salud” es un programa de sanitización que se emprende por el Cabildo buscando el bienestar de toda la población y señaló que las autoridades municipales no bajan ni bajarán la guardia ante la lucha contra el nuevo coronavirus”.

El regidor de Servicios Públicos Municipales, expuso que el llevar a cabo esta actividad en La Mina es una acción que el Gobierno del Presidente Noé Ramírez Chávez está llevando a las colonias y comunidades que se han visto mayormente afectadas por la pandemia.

Detalló que en este lugar se tienen contabilizados aproximadamente 150 contagios, 12 siguen activos y se han presentado 12 defunciones.

Recordó que el municipio de Tuxtepec se encuentra en semáforo naranja, pero que esto no quiere decir que el virus ya se fue, sino que los cambios en los colores de lo que hablan es de la capacidad que hay en los hospitales para prestar atención a las personas que presentan síntomas graves de esta enfermedad y requieren de una atención especial.

Desde La Mina, el representante del Presidente Municipal hizo el llamado a la población en general para que este 15 de Septiembre no organice fiestas ni reuniones, a no salir de casa para festejar el Grito de la Independencia de México. “No bajemos la guardia, usemos de manera obligatoria el cubrebocas, lavémonos las manos de manera continua, practiquemos la sana distancia, debemos de tener muy presente que el confinamiento voluntario es la mejor arma y herramienta para hacerle frente y seguir dando esta batalla al Covid-19 que ha causado ya dolor y tristeza en cientos de familias tuxtepecanas”, aseveró José Humberto Villamil.

Invitó a los tuxtepecanos para que se unan este 15 de Septiembre a la transmisión que se hará a través de la página del Gobierno Municipal de Tuxtepec, para disfrutar de manera virtual del Grito de Independencia del Presidente Noé Ramírez Chávez.

Expuso que como parte de este “Tequio por la Salud”, también se realizó una campaña de descacharrización, porque están latentes en esta temporada de lluvias otras enfermedades como son el Dengue, Zika y Chikungunya; exhortó a las familias a mantener sus patios y hogares limpios para que no se conviertan en nidos del mosco transmisor de este padecimiento que también puede ser mortal.

Por su parte, Israel Chávez Sarmiento, Agente de la comunidad de la Mina, agradeció esta acción que llevó a cabo el Gobierno Municipal de Tuxtepec y en especial al Presidente Noé Ramírez Chávez por preocuparse por esta población que ha sido afectada por la pandemia de Covid-19.

