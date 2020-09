El sector artesanal es parte fundamental de mi gobierno: Alejandro Murat

-El Gobernador y la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, inauguraron la rehabilitación de las instalaciones de la tienda Aripo y las oficinas administrativas del IOA

-Con una inversión superior a los 36 millones de pesos se mejoraron áreas de exhibición y venta de artesanías, y se construyeron espacios para la realización de talleres y capacitaciones

-La rehabilitación de este espacio se da en el marco del 40 aniversario de su fundación, siendo un lugar que conjuga el arte, la tradición, sabiduría e historia de los pueblos de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de septiembre de 2020.- Desde ahora las y los artesanos oaxaqueños cuentan con un espacio digno, funcional y adecuado para la exhibición y venta de sus creaciones, luego de que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, realizara la inauguración de la rehabilitación de las instalaciones de la tienda Aripo y las oficinas administrativas del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA).

Acompañado por la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, el Mandatario Estatal reconoció el papel fundamental de las y los creadores populares para proyectar a Oaxaca como un destino ideal para visitar, a través de su vasta cultura de la cual forman parte junto con sus familias.

“El hecho de estar aquí significa lo importante que son las y los artesanos para mi gobierno. Como oaxaqueño, mi esposa y yo los admiramos y respetamos, nos hacen grandes a las y los oaxaqueños. Esta es la casa de ustedes, un espacio digno”, afirmó Murat Hinojosa, en presencia de la directora del IOA, Nadia Clímaco Ortega.

Con una inversión estatal y federal de más de 36.2 millones de pesos, el Gobernador dijo que se ha hecho un esfuerzo importante para apoyar la cultura en la entidad, por lo que este lugar recién rehabilitado permitirá que el turismo pueda interactuar con las creaciones oaxaqueñas.

En su oportunidad, Ivette Morán de Murat, invitó al público para que acudan –con las medidas sanitarias correspondientes- a este espacio y puedan apreciar el talento que hay en el estado, pero también contribuir para que estas creaciones puedan llegar a más lugares a través de su adquisición.

La Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, agradeció también el respaldo del Ejecutivo del Estado para concluir los trabajos de rehabilitación, toda vez que se mejoraron las áreas de exhibición y venta de las artesanías, además de la construcción de espacios para la realización de talleres y capacitaciones para las y los creadores populares.

“Con esta inauguración buscamos que a las y los artesanos y sus familias, les vaya mejor con la venta de sus productos, y que el turismo viva la experiencia de conocer las verdaderas obras de arte que se realizan en Oaxaca”, expresó.

En el acto, la directora del IOA, Nadia Clímaco Ortega, señaló que han trabajado en la capacitación, apertura e incorporación de las y los artesanos a las nuevas plataformas digitales, como Amazon Handmade, buscando primordialmente el comercio justo y nuevos mercados, sin intermediarios.

“Artesanas y artesanos esta es su casa, Aripo será la casa artesanal más grande, diversa e importante del estado y con ello posicionaremos a Oaxaca en el mundo”, expresó, al tiempo de agradecer a la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, por estar al pendiente de cada detalle de la obra y ser promotora del arte popular oaxaqueño al reconocer el trabajo de las manos oaxaqueñas que mantienen vivos los antiguos oficios que guardan la esencia de los pueblos de Oaxaca.

Asimismo, destacó la visión del gobernador Alejandro Murat para restaurar este espacio que este año cumple cuatro décadas de conjugar el arte, la tradición, la sabiduría e historia de los pueblos de Oaxaca; así como impulsar las carreras artísticas de las y los artesanos, y destacar el valor que tiene el arte oaxaqueño.

Atestiguaron esta inauguración los secretarios de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobián; de Turismo; Juan Carlos Rivera Castellanos; de Seculta, Karla Villacaña Quevedo; el director general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), Amando Bohórquez Rodríguez; artesanas y artesanos oaxaqueños, entre otros.

