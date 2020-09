Atiende Protección Civil de Oaxaca de Juárez afectaciones por lluvia

-Acude personal del Ayuntamiento en auxilio de la población por caída de árboles, cortos circuitos y encharcamientos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de septiembre del 2020.- El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Protección Civil, informa que tras la lluvia intensa acompañada de fuertes rachas de viento, que se suscitó en la capital oaxaqueña la tarde de este viernes, se atendieron 10 reportes por caída de árboles, cortos circuitos, así como encharcamientos en algunos puntos de la ciudad.

La dependencia municipal al mando de su titular Porfirio Díaz Rodríguez atendió los llamados ciudadanos que reportaron la caída de cuatro árboles en el Fraccionamiento San José La Noria, las colonias Vicente Suárez, Unión y el Ex- Marquesado, así como la caída de unas ramas en la calle de los Derechos Humanos. En algunos casos se contó el apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

Asimismo, el personal del Ayuntamiento cubrió los reportes de cuatro cortos circuitos en la calzada Héroes de Chapultepec, el Ex-Marquesado y las colonias Lomas Panorámicas y Unión, además de un encharcamiento en el Cerro del Fortín, a un costado del Auditorio Guelaguetza.

El subdirector de Protección Civil, Porfirio Díaz Rodríguez, informó que la lluvia intensa con rachas de viento se debió a la presencia del frente frío número 2, con características de estacionario, sobre el oriente y noreste del país.

Recordó que la Subdirección de Protección Civil se encuentra en alerta para aplicar los protocolos correspondientes en materia de prevención y auxilio a la población por este tipo de fenómenos hidrometeorológicos.

El servidor público municipal puso a disposición de las y los capitalinos los números telefónicos de la Subdirección de Protección Civil: 951 144 84 91 y 951 144 82 87, disponibles durante las 24 horas del día.

