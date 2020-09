Suman 8 niños fallecidos por covid, en Hospital de la Niñez Oaxaqueña

-Aunque la cifra de hospitalizados bajó, aún tienen a 2 hospitalizados



De la Redacción



Oaxaca, Oaxaca.- El Director del hospital de la Niñez Oaxaqueña Roberto Salvador Luna Cruz, informó que a pesar de que los casos de covid en menores de edad van a la baja, suman ya 8 defunciones en este nosocomio



Explicó que desde que inició la contingencia se reportaron estas 8 defunciones, relacionadas a otros padecimientos que tenían los menores de edad, lo que provocó que su estado de salud se complicara y fallecieran.



Agregó que desde que inició la contingencia, el número de niños hospitalizados ha ido disminuyendo y prueba de esto es que los dos hospitalizados, no están entubados y están estables; cuando anteriormente se tenía el 100% de las camas covid ocupadas que eran 6 más otras más que condicionaron.



Así mismo, informó que por seguridad, por la contingencia cerraron algunos servicios al interior del nosocomio, y fueron principalmente la consulta externa, sin embargo no descuidaron otros servicios indispensables para los menores de edad, y se hicieron con todos los protocolos necesarios.



El director dijo, además que la enfermedad en los niños es un tema particular a diferencia de pacientes adultos porque desde la sintomatología es diferente y la mortalidad es mínima.

